В России приостановлена плановая вакцинация детей

Российский Минздрав выпустил рекомендации для регионов по приостановке плановую вакцинацию детей из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает «Интерфакс». Региональным оперативным штабам рекомендовано приостановить плановую вакцинацию детей, исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте РФ.

Соответствующее письмо разослано департаментам здравоохранения в регионы. В случае, если в конкретном субъекте решат не продолжать вакцинацию, то жители региона должны быть уведомлены об этом заранее. Также граждане должны быть информированы о начале срока плановой вакцинации, говорится в письме. Запись на посещение больницы для вакцинации должна быть открыта заранее, уточняется в документе федерального департамента по здравоохранению.

Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки выявлено 3448 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает «Интерфакс», ссылаясь на оперативный штаб. Таким образом, на сегодня в РФ насчитывается 27 938 заболевших, что в общей сложности составляет прирост в 14%. Больные выявлены в 84 регионах РФ.

Напомним, в конце декабря в китайском мегаполисе Ухань произошла вспышка неизвестной коронавирусной инфекции. По официальной версии КНР инфекция пришла с местного рыбного рынка и первой заболевшей стала женщина, продающая рыбу. Позже заболевание получило официальное название COVID-19, а ВОЗ признала вспышку чрезвычайным событием международного масштаба. 11 марта организация объявила о переходе эпидемии коронавируса в пандемию.