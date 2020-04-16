Выявлен новый переносчик коронавируса

По заявлению аллергологов, новым источником и потенциальным переносчиком коронавируса может стать тополиный пух, пишет газета «Известия». Новость рассказала врач иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.

Медик уточнила, что люди, имеющие в истории болезни любые аллергические заболевания органов дыхания оказываются в зоне риска из-за возможности вируса выживать в массах тополиного пуха.

«В первую очередь это люди, страдающие разными формами бронхиальной астмы, аллергическим ринитом, и те, кто страдает обострениями в сезон цветения», - цитирует врача РИА «Новости». В этой связи Логина высказывает опасения в связи с тем, что эпидемия не будет остановлена до появления тополиного пуха.

«Тополиный пух может стать активным переносчиком коронавируса, я эту ситуацию предвижу», - добавила врач.

Напомним, в конце декабря в китайском мегаполисе Ухань произошла вспышка неизвестной коронавирусной инфекции. По официальной версии КНР инфекция пришла с местного рыбного рынка и первой заболевшей стала женщина, продающая рыбу. Позже заболевание получило официальное название COVID-19, а ВОЗ признала вспышку чрезвычайным событием международного масштаба. 11 марта организация объявила о переходе эпидемии коронавируса в пандемию.