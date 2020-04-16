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В России за сутки выявлено более 3,4 тысяч новых заболевших коронавирусом

Москва, 16.04.2020
  • В России за сутки выявлено более 3,4 тысяч новых заболевших коронавирусом

ТАСС

В России за минувшие сутки выявлено 3448 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает «Интерфакс», ссылаясь на оперативный штаб. Таким образом, на сегодня в РФ насчитывается 27 938 заболевших, что в общей сложности составляет прирост в 14%. Больные выявлены в 84 регионах РФ.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 3448 в 78 регионах», - говорится в сообщении штаба.

Лидерство по количеству заболевших продолжает удерживать Москва, где зарегистрировано 1370 новых случаев. Общее число зафиксированных пациентов с коронавирусом в столице, таким образом, достигло отметки 16146. На втором месте находится Московская область, в которой выявлено 467 новых заболевших, на третьем - Санкт-Петербург (+154). Оперативный штаб сообщает о 300 выздоровевших россиянах после перенесенной коронавирусной инфекции. В общей сложности в России выздоровело более 2 тыс. человек.

«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 318 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России – 2304», - говорится в сообщении оперативного штаба.

Напомним, в целях борьбы с коронавирусной инфекцией в большинстве субъектов РФ введен режим самоизоляции. Помимо этого в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни, о чем в своем обращении к россиянам сообщил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, правительство продолжает отслеживать всю информацию по статистике распространения коронавируса и готово сократить нерабочий период в случае улучшения эпидемиологической обстановки.

С 15 апреля в российской столице введен пропускной режим. Граждане смогут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска, говорится в сообщении мэрии. Для передвижения пешком пока разрешения не требуется заявил глава московского правительства Собянин. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе мэрии.

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