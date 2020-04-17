Акционер Магнитогорского металлургического комбината направил 500 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и главный акционер компании Виктор Рашников направил 500 млн рублей на помощь врачам, учителям, детям и самым уязвимым гражданам города.



На эти средства планируется оборудовать больницы новыми аппаратами искусственной вентиляции легких, прикроватными мониторами, инфузионными системами и перфузорами, а врачам выделить надбавки за работу в условиях повышенного риска. Во-вторых, для детей из малоимущих семей и молодых педагогов приобретут ноутбуки и планшеты для домашнего обучения в условиях изоляции. В-третьих, в детских садах Магнитогорска, где еще работают группы для малышей, установят дезинфицирующие облучателями-рециркуляторы и закупят бесконтактные термометры. Также поддержать планируется одиноких пенсионеров и малоимущих магнитогорцев бесплатными продуктовыми наборами и средствами индивидуальной защиты.







<Сегодня, как никогда, людям нужна реальная поддержка. Именно поэтому было принято единственно возможное в данной ситуации решение - помочь Магнитогорску и его жителям в это тяжелое время. Уверен, что совместными усилиями мы обязательно преодолеем эту непростую во всех отношениях ситуацию>, - прокомментировал Виктор Рашников.







Ранее ПАО <ММК> за март и первую неделю апреля потратило 100 миллионов рублей на меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на ММК. Эти деньги пошли на закупку средств индивидуальной защиты и приборов дезинфекции, установку тепловизоров, проведение регулярной санобработки цехов и помещений и другие мероприятия по борьбе с Covid-19.