Апрельские карантинные тезисы

Каждый год мы стараемся весной и осенью, когда туристический сезон не в разгаре, побывать в Испании. Там в 30-40 минутах на автомобиле от аэропорта Малаги у родителей есть квартира, так что основные наши расходы – это самолет и аренда машины. Продуктовая корзина не намного дороже московской при привычном уже обменном курсе на уровне 70 руб./евро, даже, если позволять себе больше фруктов, овощей, рыбы, не говоря о качестве продуктов. И кофе с мороженым во время вечерней прогулки.

Ребенок (хотя, какой уже ребенок в 24 года) аутист, или как принято говорить в психиатрии, с расстройством аутистического спектра (РАС), в Москве плохо ест, а сон, вернее его отсутствие, это просто проблема для всей семьи. В Испании чудеса, почему-то и спит хорошо, и с едой никаких проблем. Так что, для нас это благо, что есть возможность приезжать в эту страну.

Планировали поездку давно, кроме того, нужно было привезти родителям пенсии, некоторые другие выплаты, чтобы хватило до следующей оказии. Билеты удалось купить только на 8 марта – на другие даты не было бонусных.

Тогда мы, конечно, недооценили размах пандемии. Предполагали, что это какая-то несерьезная информация, скорее чья-то выдумка, призванная принести авторам хороший капитал. Сейчас конечно понятно, что всё более, чем серьезно. Хорошо, что еще в Москве удалось купить несколько масок на всякий случай и пару флаконов дезинфицирующих средств для рук.

Итак, прибыли 8-го марта, провели несколько вполне спокойных хороших дней. Но вскоре поток информации о коронавирусной пандемии стал нарастать. И хочешь не хочешь, другие темы отошли на второй план. Всё стало накатывать, как снежный ком, и «Аэрофлот» отменил рейсы, и все страны закрыли границы. Вариантов попасть в Москву без пересадок и потери денег не оставалось. Да и у дочери только-только наладились сон и питание.

С 14 марта в Испании объявили режим Чрезвычайного Положения. Надо признаться, здесь карантин проходит легче, чем в любом мегаполисе. Городок небольшой, мы живем в верхней его части, на горе, народу мало, население здесь прибавляется только в туристический сезон, есть большая терраса, можно походить, подышать свежим воздухом. Очень выручает купленный в самом начале карантина велотренажер, буквально через неделю образовался страшный дефицит спортинвентаря.

Погода в этом году явно подводит, уже месяц сидим в дождях, температура выше 18-ти не поднимается, а ночью 9-11. Это, конечно, неплохая температура для Москвы. Но не нужно забывать, что тут нет центрального отопления, электричество дорогое, большие и не очень герметичные окна быстро выравнивают температуру на улице с домашней. По вечерам на свитер нужно надеть ещё теплый халат и шерстяные носки. Все ждут тепла и солнца в надежде, что ультрафиолет помешает распространению вируса. Думаем, есть в этом доля правды — как солнечный день, так статистика улучшается.

Мы были приятно удивлены, что одним из первых распоряжений местных властей было разрешение гулять с людьми, имеющими РАС. Конечно, с сопровождением и соблюдением всех санитарных норм. В одном из местных городков даже стали одевать инвалидов в желтые жилеты, чтобы с балкона было понятно, что человек не просто так болтается по улице, а по терапевтическим соображениям. Полиция здесь ведет себя очень корректно, заметно полное отсутствие желания кого-то сразу оштрафовать. Они скорее обозначают свое присутствие, как напоминание об опасности. И основная часть людей соблюдает правила. Также тут появилась так называемая «балконная полиция» — это законопослушные граждане, которые могут освистать гуляющего (хотя таких очень мало – и ещё неизвестно, почему и куда этот человек идет) или «настучать» полицейским. Из местной прессы знаем, что есть тут и шашлычники, и вечеринки на полподъезда, и любители петушиных боев – их-то, как раз, полиция не жалеет. Штрафы выписывают от 600 Евро – примерно 50 тыс. рублей по сегодняшнему курсу.

В интернете много шуток про собачников, и это не просто так. Мы любим животных, но видим одних и тех же собачек, которых по очереди выгуливают разные люди. Народу мало, и все как-то примелькались. Говорят, собачку можно взять в аренду за 10 Евро в час. Далеко не все убирают за своими питомцами, иногда между ними сложно проскочить, соблюдая положенные нормы, даже выбрасывая мусор. Их, конечно, не толпа, как может показаться из нашего описания. Но, в любое дневное время без дождя, увидишь из окна хотя бы одну гуляющую чету. Ещё у нас дочь боится собак, просто паника, закрывает лицо руками (а трогать лицо нельзя), и стоит, ждёт, пока собака не пройдет мимо. К сожалению, более близкое знакомство с питомцами наших знакомых в качестве терапии не приносит результатов, страх возвращается. Ну, это скорее наша проблема. Иногда, послушав статистику заражений, не хочется и выходить без необходимости.

Примерно неделю назад у нас было реалити-шоу. Сначала, в пятницу вечером приехали 5 машин всех видов местной полиции, несколько крепких парней вошли в соседний дом, но в нужную квартиру их не пустили – тут большие окна и на лестничных пролётах, нам было хорошо видно, только на следующее утро одного из жильцов вывели в наручниках. Приезжали еще спецы с инструментами – похоже, сейф в квартире вскрывали. Позже мы узнали, что взяли одного из участников местной ОПГ. А мы думали, что вокруг только тихие английские пенсионеры. Здесь английский анклав. Испанскую речь слышим не часто.

В магазине были всего пару раз, естественно в масках и перчатках. С продуктами все хорошо, но все равно это сильный стресс, потом никак не можешь отмыться от этого посещения, поэтому стали заказывать продукты по интернету. Некоторые магазины привозят и через 2-4 недели, некоторые быстрее. Особенно выручает служба помощи иностранцам в Эль Корт Инглес. Дефицита пока не ощущается, но пишут, что хотя Испания сама себя в состоянии прокормить, некому убирать урожай, нет рабочих рук. Поэтому, для сезонных рабочих сейчас режим максимального благоприятствования, даже ускоряют получение ВНЖ, для тех, кто готов работать на полях. Читали, что по статистике самыми популярными продуктами по интернету являются пиво, оливки, картошка и пицца.

В прошедшие выходные была католическая Пасха. Начиная уже с середины недели жители Мадрида, у которых есть вторые резиденции на побережье, усиленно поехали в эту сторону – и от вирусного Мадрида подальше, и к чистому воздуху поближе … примерно, как москвичи поехали на дачи. Местные этому не обрадовались, были полицейские заслоны на дорогах, бетонные блоки, прорвались немногие.

Арендованную машину решили сдать досрочно за ненадобностью, все равно ездить никуда нельзя. К нашему удивлению, деньги за неиспользованные дни вернули на карту уже на следующий день. Очень оперативно. С продлением виз сказали тоже не должно быть проблем, продлеваются на время действия карантина.

Масок в аптеках нет, как и спирта с перчатками, пришлось заказать из Китая, 1 маска 1 евро. В Москве, вроде, в два раза дешевле.

Надо уже думать о возвращении на Родину, купленные до Москвы обратные билеты на 13 мая, скорее всего, придется сдать. Денег от «Аэрофлота», как мы поняли, мы не увидим – говорят, сможем когда-то купить на них новые билеты. Надежды, что возобновят прямое сообщение с Малагой, практически никакой. Читаем еще, что последние время аэропорт Малаги не убирается, и не проводится дезинфекция, т.к. из-за пандемии сократили персонал, оставили всего 8 уборщиков, которые трудятся в две смены. Прямой путь заразиться. Остается Мадрид, тоже очаг заражения, куда надо еще как-то добраться, и, глядя как вывозят из других стран наших соотечественников, есть вероятность вообще не улететь. Учитывая состояние нашей дочери, все это становится очень большой проблемой. Вот и думаем, что делать… время ещё есть.