Дороги жизни

Объемы закупок у предприятий малого и среднего бизнеса будут увеличены. Совместные меры предпринимают ОАО «РЖД» и АО «Корпорация «МСП». Согласно заключенному 15 апреля этого года договору, Корпорация будет искать потенциальных поставщиков продукции, в том числе инновационной и высокотехнологичной, а также совместно с РЖД выявит новые и подходящие для участия МСП сферы путем анализа закупочной деятельности.

Сотрудничество, как подчеркнули в РЖД, осуществляется в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, в наибольшей степени страдающего в сложной эпидемиологической обстановке. Так, соглашение с Корпорацией МСП было подписано на следующий день после совещания главы государства с членами правительства РФ, на котором говорилось о важности дополнительных шагов, предпринимаемых для помощи представителям таких сфер экономики, как общепит, туризм, гостиничный сектор, а также торговля непродовольственными товарами.

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев считает меры по поддержке малого и среднего бизнеса своевременными и необходимыми: «Многие компании оказались в крайне сложной ситуации, они вынуждены снижать расходы, сворачивать программы развития, чтобы в лучшем случае сохранить рабочие места». По мнению Матвейчева, «когда бизнес ощущает реальную поддержку со стороны государства и крупных госкомпаний, это дает уверенность в завтрашнем дне и позволяет с меньшими потерями выйти из кризиса».

Следует отметить, что РЖД и ранее тесно взаимодействовали с малыми и средними предприятиями. По итогам 2019 года, закупки у представителей сектора составили почти 230 млрд рублей или 62,8% от общего объема. В первом квартале текущего года компания прогнозирует увеличение этого показателя до 145 млрд рублей - 67,6%. И это далеко не единственные меры, который предпринимают железнодорожники, чтобы максимально смягчить удар пандемии по предприятиям и экономике страны в целом.

С начала апреля федеральный перевозчик опробовал услугу «Ночной экспресс» на Свердловской железной дороге. Суть нового сервиса – доставка сравнительно небольших объемов грузов на короткие расстояния в ночные часы, когда товарные вагоны прицепляются к регулярно курсирующим ускоренным поездам. Таким образом за десять дней месяца были перевезены 38 контейнеров с моющими и дезинфицирующими средствами и 52 – с продовольствием. Для сравнения за март эти цифры составили 47 и 137 контейнеров соответственно.

До этого на Северо-Кавказской железной дороге внедрена услуга по доставке скоропортящихся товаров специальными поездами, способными развивать скорость пассажирских перевозок. Первую партию – мясо птицы – удалось перевезти из Невинномысска в Новороссийск меньше чем за 12 часов.

В текущем месяце уже выросла доставка социально значимых грузов, в том числе зерна, сахара, соли, овощей, рыбы и т.д. – почти на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Чтобы обеспечить оперативное и бесперебойное снабжение регионов товарами первой необходимости, РЖД наладили постоянное взаимодействие непосредственно с производителями. В частности, Южно-Уральская железная дорога совместно с компанией-одним из лидеров российского рынка макаронных изделий и муки в круглосуточном режиме решают вопросы вывоза продукции из филиалов производителя в Челябинской и Курганской областях, что позволило в марте обеспечить потребителей в других регионах более чем 10 тыс. тонн готовой продукции.

РЖД держат на контроле ситуацию с обеспечением регионов моющими средствами и медикаментами. К примеру, в прошлом месяце в шесть раз – до 862 тонн – увеличилась погрузка моющих средств на Горьковской железной дороге, целый ряд станций Московской железной дороги получили 190 тонн товаров, предназначенных для учреждений здравоохранения и аптечных сетей столичного региона, в другие регионы отправлено 480 тонн медикаментов.

При этом следует учитывать, что поставщики социально значимых грузов получили дополнительные преференции от РЖД – различные скидки – до 42,5%, отсрочки платежей, отмена сборов и штрафных санкций – на весь период объявленного президентом РФ режима самоизоляции, установленного до 1 мая. Скидки также предоставлены организаторам транзитных грузоперевозок, в частности, РЖД снизили ставки на перевозки порожних контейнеров из Европы в Китай. К слову, еще в прошлом месяце компания возобновила транспортировку санкционных грузов по территории России, в том числе восстановила регулярные поставки противоэпидемических средств контейнерами, следующими из китайского Уханя в немецкий Дуйсбург.

Перевозчиком с начала пандемии внедрены и другие инициативы, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса в России. Так, компания максимально упростила порядок дистанционного оформления грузоперевозок - получать и отправлять документацию можно через личный кабинет на сайте перевозчика. Электронная площадка «Грузовые перевозки», с помощью которой легко подобрать маршрут, заказать при необходимости вагоны и оплатить доставку «от двери до двери», работает в круглосуточном режиме. Так же без перерывов действует горячая линия для оперативного решения возникающих проблем с доставкой. В РЖД отметили, что за март количество документов, оформленных онлайн, выросло до 4,5 млн, что составило почти 75% от общего числа. Это минимизирует риски заражения, а на скорость организации перевозок не влияет – РЖД постоянно совершенствуют цифровые сервисы, к которым подключается все больше клиентов компании.

Немаловажной мерой поддержки бизнеса стало и принятое гендиректором – председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым решение продлить до конца года срок действия договоров на текущий отцепочный ремонт.

Олег Матвейчев подчеркнул, что принимаемые перевозчиком меры, вне зависимости от ситуации с коронавирусом, укладываются в «общую политику РЖД по поддержке экономики и бизнеса». Эксперт отметил особую роль компании, которая «сумела наладить эффективное взаимодействие между отправителями и получателями грузов, что помогает обеспечивать продовольственную безопасность российских регионов».