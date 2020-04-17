ВВП Китая снизился в первом квартале почти на 7%

Первый квартал предсказуемо оказался катастрофичным для второй экономики планеты. ВВП Китая в январе-марте впервые снизился как минимум с 1992 года, когда начали вести поквартальную статистику. Причем, снизился китайский ВВП основательно – на 6,8%. Опубликованные Национальным бюро статистики КНР (НБС) 17 апреля статистические данные за первый квартал оказались хуже прогноза аналитиков Reuters, которые считали, что спад экономики КНР в первом квартале составит 6,5%. Напомним также, что в последнем квартале 2019 года китайский ВВП вырос на 6%.

Такие качели объясняются, конечно, пандемией коронавируса COVID-19 и тем, что в феврале практически вся экономика Китая стояла. Сейчас большинство заводов и фабрик работают, но полное восстановление второй экономики планеты хотя бы до «довирусного» состояния займет время. В этом году, по данным опроса экономистов агентством Reuters, рост экономики Китая прервется впервые за без малого полвека.

Восстановление экономики это очень сложный процесс. Не удивительно, что, по мнению аналитиков Nomura, Пекин в самом ближайшем будущем объявит о многомиллиардной программе стимулирования экономики, которая будет финансироваться центробанком по разным каналам.

«В отличие предыдущих программ стимулирования, когда большая часть финансирования шла на инфраструктурные проекты, рынок жилья и потребительские товары, в этот раз большая часть кредитов пойдет на помощь предприятиям, банкам и домохозяйствам, пострадавшим от коронавируса»,- говорится в аналитической записке Nomura.

В первые три месяца 2020 года китайский ВВП упал, по данным НБС, на 9,8% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. В октябре-декабре 2019 года был зафиксирован рост на 1,5% по сравнению с третьим кварталом.

Промышленное производство в КНР снизилось не так сильно, как ожидалось – в марте на 1,1% по сравнению с мартом 2019 г. Ритейловые продажи в первом весеннем месяце упали на 15,8%, а инвестиции в основной капитал в январе-марте сократились на 16,1%.

Уровень безработицы в китайских городах в марте составил 5,9%, что на 0,3% меньше, чем в феврале. Аналитики ожидают, что по итогам года работы лишатся в общей сложности около 30 миллионов человек. Это почти в полтора раза больше, чем во время финансового кризиса 2008-9 гг., когда работу потеряли 20 с небольшим миллионов китайцев.

Безработица, которая угрожает социальной стабильности полуторамиллиардного Китая, вызывает особую тревогу у Пекина. Центробанк уже смягчил монетарную политику для того, чтобы увеличить кредитование экономики, однако на данный момент принятые меры уступают реакции главного китайского банка во время финансового кризиса десятилетней давности.

Китайские власти также намерены подстегнуть инвестиции в инфраструктуру и потребление. Это значит, что к концу года следует ждать рекордного дефицита бюджета.