Курс доллара: аналитики объяснили неожиданный отскок рубля

В четверг российский рубль весь день укреплялся к основным резервным мировым валютам и лишь к вечеру немного сократил прирост на фоне перешедшей к снижению нефти. Так, к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 74,22 руб., что на 59,75 коп. ниже уровня закрытия торгов среды. Ещё больше просела единая валюта ЕС, которая за сутки потеряла 1,19 руб. - 80,47 руб.

Несмотря на то, что в четверг котировки «чёрного золота» пошли вниз, рубль заметно повысился к доллару и евро. Произошло это на новостях о том, что в самое ближайшее время некоторые страны готовы сократить карантинные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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В частности, накануне стало известно, что глава Белого дома Дональд Трамп заявил о том, что в самое ближайшее время необходимо изыскать баланс между защитой людей от коронавируса и активизацией экономики страны. По словам президента США, закрытость страны может приводить к смерти людей, как и вирус. При этом он пообещал представить губернаторам штатов специальные рекомендации по снятию ограничений, чтобы возобновить экономическую активность в стране.

В некоторых регионах Испании также возобновляется экономическая деятельность. Например, уже со вчерашнего дня вновь работают строительные компании, предприятиям металлургической отрасли, сферы безопасности и ремонта. Оживает бизнес и в Италии - здесь открываются книжные и канцелярские магазины, а также торговые точки, занимающиеся продажей одежды. Возобновляют свою деятельность крупные австрийские предприятия. В Чехии - частично снят запрет на поездки в другие страны для сотрудников, которые заняты на работе в «жизненно важных сферах инфраструктуры».

Между тем власти ФРГ с 20 апреля разрешили возобновить работу малым магазинам при соблюдении санитарных мер. Кроме того, с 4 мая на всей территории Германии начнут работать школы, а также другие образовательные учреждения.

Как напомнил Андрей Кочетков из «Открытие брокер», ФРГ ключевой торговый партнёр России в Европе.

«Поэтому перезапуск немецкой экономики очень позитивно скажется на потреблении отечественного экспорта. В ожидании этого, а также на других позитивных сигналах о рестарте мировой экономки, которая восстановит глобальный сырьевой рынок, мы вчера и наблюдали неожиданно уверенное укрепление нацвалюты», – пояснил он.

В свою очередь Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» считает, что вчерашний рост рубля явление временное, и уже сегодня курс национальной валюты может быть отброшен в коридор 75,00-75,50.

«Дело в том, что нефть продолжает падать в цене из-за переизбытка сырья. И в ближайшее время эта ситуация вряд ли сильно поменяется, – предположил он.

Напомним, вечером в четверг стоимость июньских контрактов на «чёрное золото» марки Brent снизилась на 0,36% – до 27,59 долл. за баррель. Майские фьючерсы на нефть сорта WTI упали в цене на 2,0% – до 25,528 долл. за бочку. При этом цены на нефть, несмотря на соглашение ОПЕК+ продолжают находиться возле минимальных значений за 18 лет.

Кроме того, по мнению Кравченко, против рубля может сыграть очередное снижение аппетитов трейдеров к риску, которое вечером в четверг уже наблюдалось на данных из США о падении индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии в апреле.

«Падение объёма строительства новостроек в марте, а также сохранении числа заявок на пособия по безработице, которое находится на очень высоком уровне – это данность не только для Филадельфии, но и для США в целом. Поэтому, как бы Трамп не пытался убедить мир, что дела в его стране вскоре пойдут на лад, экономику не обманешь. Да и количество жертв пандемии в этой стране продолжает расти. Всё это в совокупности вряд ли сыграет за рисковые активы, к которым, как известно относится и российский рубль», – резюмировал Кравченко.

Юрий Попов и Николай Минко из «Сбербанка КИБ», считают, что курс рубля может упасть за отметку в 75,00 руб., но только в случае новой сильной волны рискофобии на глобальных рынках. А её причиной может стать плохая отчётность компаний США за первый квартал текущего года, сезон публикации которой стартовал на этой неделе, а также дальнейшее ухудшение экономических показателей в США.

«В частности, это рост безработицы, – поясняли аналитики «Сбербанка. – Так, накануне стало известно, что согласно официальным данным, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 11 апреля сократилось слабее ожиданий – до 5,245 млн. При том, что многие эксперты прогнозировали значение на уровне 5,1 млн. Тем самым предыдущее значение было пересмотрено до 6,615 млн с 6,606 млн. Уже вечером в четверг трейдеры оценили эту статистку, благодаря чему курс доллара немного укрепился ко всем валютам, в том числе к рублю».