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Лукашенко расстроила критика в адрес его методов борьбы с коронавирусом

Москва, 17.04.2020

Сегодня коронавирус «превратился в политику», а некие «братья на востоке» очень озабочены эпидемиологической ситуацией в Белоруссии», заявил глава республики Александра Лукашенко в ходе поездки по Гродненской области. Главу страны цитирует пресс-служба белорусского президента.

Лукашенко уверен, что критика борьбы республики с распространением коронавирусной инфекции идет из-за рубежа, а точнее с Востока, поскольку «они не знают, о том, как мы вообще живем тут и как боремся». Президентская пресс-служба в своем сообщении не уточняет, о каких именно восточных странах идет речь, но из контекста выступления можно предположить, что восточной страной Александр Лукашенко считает Россию.

«Особенно наши родные братья на востоке уж так озабочены… Поэтому ни в коем случае расслабляться не надо», - цитирует пресс-служба слова белорусского лидера. Он добавил, что у страны «не то что друзей, а даже сочувствующих у нас в мире очень мало», из-за этого идет критика белорусского пути борьбы с вирусом.

«Не тем путем пошли, видите ли. Чтобы идти путем Белоруссии, надо иметь систему», - заявил Лукашенко. По его словам, «эта система даже в постсоветских республиках, кроме, как в Белоруссии, напрочь разрушена».

«Инфекционные больницы уничтожили, специалисты разъехались, микробиологов, вирусологов, эпидемиологов никто не готовил. Теперь пожинают плоды. И в нас камни бросают», - продолжил президент.

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