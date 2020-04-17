МЧС призывает отказаться от ношения масок на улице

МЧС России на своем официальном сайте рекомендует не носить маски на открытом воздухе, передает РИА «Новости». В ведомстве уточняют, что в ходе пребывания на улице полезно для иммунитета дышать свежим воздухом, в этой связи ношение масок на свежем воздухе нецелесообразно. Защитные маски полезно носить в местах большого скопления людей, прежде всего, в общественном транспорте или магазине. Также необходимо одевать маски при уходе за больными ОРВИ или при общении с людьми, имеющих признаки заболевания.

Специалисты МЧС напоминают, что сопротивляемость организма к любым вирусам повышается благодаря прогулкам на свежем воздухе, здоровому питанию, полноценному сну, а также приему витаминов и минералов. Также не следует забывать о физической нагрузке, которую необходимо выбирать по состоянию собственного здоровья.

В России 16 апреля было выявлено 3448 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб. Таким образом, на сегодня в РФ насчитывается 27 938 заболевших, что в общей сложности составляет прирост в 14%. Больные выявлены в 84 регионах РФ.

Напомним, в конце декабря в китайском мегаполисе Ухань произошла вспышка неизвестной коронавирусной инфекции. По официальной версии КНР инфекция пришла с местного рыбного рынка и первой заболевшей стала женщина, продающая рыбу. Позже заболевание получило официальное название COVID-19, а ВОЗ признала вспышку чрезвычайным событием международного масштаба. 11 марта организация объявила о переходе эпидемии коронавируса в пандемию.