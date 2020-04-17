Набиуллина: введения моратория на вклады населения не будет

Центральный банк не намерен вводить мораторий на вклады населения. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По её словам, никаких оснований для этого нет, пишет газета «Известия».

При этом Набиуллина подчеркнула, что возможность введения моратория на вклады населения в российском законодательстве не предусмотрена.

«Это не прописано ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе. Второе – в этом вообще нет никакой необходимости, у нас всё нормально с фондированием, ликвидностью банковской системы», – резюмировала глава Центробанка.

Напомним, ещё в начале этой недели руководитель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, как банки могли бы использовать вклады физических лиц в банках. По его словам, в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса COVID-19, часть этих средств может быть привлечена государством в рамках заимствований на внутреннем рынке.

«Данные средства «не просто так лежат, банками они используются в виде кредитов, которые выгодны экономике», – отмечал Кудрин.

Однако позже глава СП пояснил, что его мнение не является рекомендацией изымать вклады.

«Конечно же, об этом речи даже не идёт», – сказал Кудрин, назвав вложение депозитов физических лиц в государственные облигации стандартной мировой практикой в банковской сфере.