Названы обязательные условия для пешего передвижения по Москве

Кирилл Щитов – депутат Мосгордумы – назвал обязательные условия для пешего передвижения по Москве. По его словам, для того, чтобы житель российской столицы смог сходить в аптеку, магазин или выгулять собаку в период самоизоляции, он должен иметь при себе паспорт или любой документ, который сможет подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу.

«Это, например, может быть копия договора аренды квартиры, или копия документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует депутата агентство «Интерфакс».

При этом, как пояснил Щитов, если человек проживает у родственника или друзей, то ему необходимо иметь при себе расписку от собственника жилья.

Если же вышедший на улицу москвич забыл взять указанные документы, на него составят протокол. Позже инспектор пригласит предполагаемого нарушителя режима самоизоляции в отдел полиции, где тот сможет представить нужные документы.

Напомним, с 15 апреля в российской столице действует пропускной режим. Граждане смогут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска. Для передвижения пешком пока разрешения не требуется. Гражданам можно покидать дома только в случаях, прописанных в указе мэрии, в частности для того, чтобы выбросить мусор, сходить в магазин, аптеку или в поликлинику.

Для оформления пропуска жителей Москвы простят пользоваться формой на сайте nedoma.mos.ru.

Статистика по коронавирусу на 17 апреля в России и Москве

За последние сутки в 81 регионе России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели ещё 4 070 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 32 008 пациентов с COVID-19. Напомним, 16 апреля в России было зафиксировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 1 959 новых заболевших. Общее число зафиксированных пациентов с коронавирусом в столице, таким образом, достигло отметки 18 105. На втором месте – Подмосковье (+472 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+424). Далее следуют Мордовия (+65) и Дагестан (+59).

За время эпидемии от коронавируса в России умерло 273 человек, из них 41 человек скончался за минувшие сутки. Из больниц выписано 286 пациентов, что в общей сложности приводит к показателю в 2 590 выздоровевших человек.

В России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.