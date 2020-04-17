Правительство установило максимальные размеры выплат по безработице

Михаил Мишустин – глава Кабина РФ – подписал постановление, которым устанавливаются максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Таким образом, для граждан, уволенных и признанных в установленном порядке безработными начиная с 1 марта, ежемесячное пособие в апреле-июне составит 12 130 руб. Исключение составят те россияне, кто был уволен за нарушение трудовой дисциплины, а также другие провинности, предусмотренные трудовым законодательством РФ, пишет «Российская газета».

Кроме того, дополнительная мера финансовой поддержки установлена правительством для потерявших работу родителей с несовершеннолетними детьми. Согласно документу, подписанному премьер-министром, для них в апреле-июне вводятся дополнительные выплаты по 3 000 руб. в месяц на каждого ребёнка.

Статистика по коронавирусу на 17 апреля в России и Москве

За последние сутки в 81 регионе России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели ещё 4 070 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 32 008 пациентов с COVID-19. Напомним, 16 апреля в России было зафиксировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 1 959 новых заболевших. Общее число зафиксированных пациентов с коронавирусом в столице, таким образом, достигло отметки 18 105. На втором месте – Подмосковье (+472 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+424). Далее следуют Мордовия (+65) и Дагестан (+59).

За время эпидемии от коронавируса в России умерло 273 человек, из них 41 человек скончался за минувшие сутки. Из больниц выписано 286 пациентов, что в общей сложности приводит к показателю в 2 590 выздоровевших человек.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля в российской столице действует пропускной режим. Граждане смогут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска. Для передвижения пешком пока разрешения не требуется заявил глава московского правительства Собянин. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе мэрии.

Для оформления пропуска жителей Москвы простят пользоваться формой на сайте nedoma.mos.ru.