Прогноз погоды: в Гидрометцентре предупредили о новых температурных аномалиях

Погода продолжает преподносить сюрпризы. При этом специалисты разных метеорологических служб почти ежедневно делают взаимоисключающие прогнозы. Только на этой неделе одни из них утверждали, что на Русской равнине уже через несколько дней наступит климатическая весна. Другие же – обещали жуткую волну холода, которая накроет большую часть страны.

Согласно данным Гидрометцентра – ведущего научно-исследовательского и оперативно-методического учреждения Росгидромета в области гидрометеорологических прогнозов – Россию ждут новые температурные аномалии.

Погода на юге России. Прогноз Гидрометцентра на 7 дней

Так, по прогнозу Гидрометцентра, весь юг страны ждут классические температурные качели, которые будут раскачивать погодную обстановку от весенне-летней до осенне-зимней. Например, в предстоящие выходные на Кубани, в Крыму, республиках Северного Кавказа, а также на Ставрополье ожидается очень комфортная, тёплая погода. В Краснодаре при переменной облачности температурный фон будет держаться на уровне плюс 20-23. В Ялте в предстоящий уикенд – облачно с прояснениями и плюс 17-19. В Грозном и Магасе – плюс 20-21, без осадков. В Пятигорске, Кисловодске и Минводах – солнечно и плюс 19-21.

Однако, начиная с понедельника, 20 апреля под влиянием северных воздушных масс, почти весь юг России ожидает резкое, аномальное похолодание. И если в светлое время суток, например, на территории Крымского полуострова, будет ещё относительно тепло (плюс 14-16), хотя и пасмурно, то в ночные часы усилится ветер – до 17-19 метров в секунду, а столбики термометров опустятся до минусовых показателей. Мощных осадков здесь при этом не ожидается.

Зато в Ростовской и Волгоградской областях всю следующую неделю будут идти дожди, также прогнозируется ветер с порывами до 20 метров в секунду. Средняя дневная температура в этих регионах составит всего плюс 11-12, ночная – плюс 4-5.

Прогноз погоды на 7 дней в Сибири и на Урале

По прогнозу Гидрометцентра, мощный циклон с Европейской территории постепенно начнёт влиять на погоду Урала и север Сибири. Так, в субботу, 18 апреля атмосферные воздушные массы начнут туда поставлять осадки, усиливать ветер, но при этом температурный фон на Урале и особенно в Сибири будет аномально высоким.

Об этом, в частности, заявил научный сотрудник Гидрометцентра. Роман Вильфанд. По его данным, невероятная погода будет на следующей рабочей неделе в Новосибирской, Омской и Томской областях – здесь воздух станет прогреваться до плюс 20. В Красноярском крае, где в это время года и ещё обычно морозно, а на почве лежит снег, также будут зафиксированы аномальные показатели – плюс 9-11 выше нуля, что превысит климатическую норму сразу на 15-16 градусов.

В воскресенье, 19 апреля, по прогнозу синоптиков, в Сибири вообще наступит лето – будет солнечно, без осадков, хотя местами ветрено, порывы до 15-17 метров в секунду. В Новосибирской области днём воздух прогреется до фантастических плюс 25-26, в Томской области – до плюс 24-25, в Кемеровской области – до плюс 19-20, на Алтае – до плюс 21-22. На Урале также аномально тепло. По прогнозу синоптиков, на юге Тюменской области до середины следующей недели ожидаются небольшие дожди, ветер до 20 метров в секунду, но плюс 17-19.

Погода в Москве. Точный прогноз Гидрометцентра

По прогнозу синоптиков, Москву также ждёт аномальная погода. Вот только тёплой она всё-таки не будет. Так, в ночь на субботу, 18 апреля в столичном регионе столбики термометров будут опускаться до минус 3, а днём выше плюс 6-7 не поднимутся. Ветер усилится до 17-19 метров в секунду. Будет пасмурно, с дождём, градом и мокрым снегом.

При этом метеорологи предупреждают, что в середине следующей недели пойдёт вверх атмосферное давление – 21-22 апреля барометры покажут 752-754 мм рт. ст. Зато в последние апрельские выходные ожидается его резкое падение до 737-740 мм рт. ст. Согласно прогнозу синоптиков, в период с 22 по 25 апреля погода вновь удивит очередной холодной атакой. И если в черте города ещё будет относительно тепло, то в области в ночные часы подморозит до минус 2-3.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за пандемии COVID-19 прогнозы погоды станут менее точными. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, российские синоптики, как и метеорологи из других стран мира, из-за закрытия границ и приостановки полётов в связи с эпидемией коронавируса, не могут сейчас использовать данные о состоянии атмосферы с датчиков, которыми снабжены самолёты.

Из-за того, что сейчас самолёты больше бороздят воздушное пространство, метеорологи не имеют полного представления, что происходит в небе.

«Естественно, это скажется на качестве прогнозов погоды», – резюмировали в Гидрометцентре.