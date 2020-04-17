Рубль отыгрывает потери

Российская валюта начала пользоваться спросом, причем инвесторы покупают ее даже с учетом продолжения в мире и России пандемии коронавируса. Не помешало росту рубля и снижение цен на нефть –16 апреля 2020 года курс доллара расчетами «завтра» на 22.45 мск снижался на 52 копейки, до 74,29 рубля, евро — на 1,12 рубля, до 80,53 рубля

В течение всего дня торгов нефть пыталась расти, однако вечером был опубликован отчет ОПЕК, согласно которому глобальный спрос на нефть в 2020 году снизится на 6,8 млн баррелей в сутки, до 92,82 млн б/с. Наибольшее падение из-за пандемии COVID-19 ожидается во втором квартале текущего года. А этом фоне Brent начала дешеветь, и стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 мск в четверг составила 27,52 доллара за баррель, что на 0,61% ниже уровня предыдущей сессии.

Тем не менее, рост рубля это не остановило. Продажи ЦБ РФ валюты в рамках бюджетного правила, снижение импорта в связи с ограничительными мерами внутри страны и рост спроса на рублевую ликвидность в рамках начала налогового сезона апреля также в четверг поддержали курс российской валюты, пишет «Прайм».

На открытии торгов в пятницу, 17 апреля, рубль снова вырос по отношению к доллару и евро. Так, курс доллара упал на 52 копейки — до 73,63 рубля, тогда как курс евро снизился на 42 копейки, до 79,93 рубля.

Рубль действительно демонстрировал активные попытки роста в парах с долларом и евро на фоне оживления в нефти, признает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Но, по ее словам, пока все это больше похоже на «болтанку» в диапазонах без особенной надежды на перспективу. Так, на внутреннем валютном рынке Центробанк продолжает поддерживать рубль интервенциями, и это сглаживает внутридневные колебания. Кроме того, рыночный объем ликвидности не такой серьезный - у инвесторов временами заканчиваются деньги, - и движения не самые активные.

При происходящем в экономике и текущей стоимости нефти доллар мог бы стоить не менее 77 рублей, но консолидируется в пределах 73-75 руб., указывает аналитик. Сильный рубль, в то же время, властям совсем не нужен: на горизонте маячит большой дефицит бюджета и падение объемов экспорта сырья, и закрыть прорехи в казне проще всего будет, девальвировав нацвалюту. Среднесрочный коридор торгов по доллару - 72-77 руб., полагает Анна Бодрова.

Между тем, новостной фон для рубля сегодня складывается нейтрально-негативный, отмечает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. С одной стороны, на рынке присутствует оптимизм, вызванный заявлением Трампа о перезапуске экономики США. По его словам, длительная приостановка активности не может быть долгосрочным решением. Американский президент подчеркнул, что перезапуск экономики произойдет не одномоментно по стране, и что экономическая активность в одних штатах возобновится быстрее, чем в других. Более того, он отметил, что в очень недалеком будущем почти 30 штатов могут рассмотреть возможность снятия части ограничений и начать процесс поэтапного возвращения к нормальной жизни.

Учитывая непредсказуемость Трампа, можно было бы проигнорировать эти слова, но с другой стороны, в этом году ему переизбираться, полагает аналитик. Простой экономики и падение уровня жизни населения никак ему в этом не поможет, поэтому он мотивирован максимально быстро начать восстанавливать экономическую жизнь в стране.

С другой стороны, продолжает Иван Капустянский, нефть после непродолжительной коррекции снова начала снижаться. Причиной очередной волны падения стал прогноз МЭА. Главный вывод из прогноза — объем ограничения добычи ОПЕК+ и присоединившимися к нему странами не компенсирует избыток на рынке, который достигнет 12 млн б/с в первом полугодии. Это грозит переполнением хранилищ в ближайшее время. В целом эти прогнозы уже оправдываются, если посмотреть на статистику по недельным запасам нефти в США. На этой неделе рост запасов оказался почти в два раза выше, чем предполагали аналитики.

Для рубля нефть сейчас является критически важным фактором, поэтому пока цена остается крайне низкой, и рубль будет ориентироваться в первую очередь на ее динамику, полагает эксперт. В свою очередь, пока не будет восстановления экономической деятельности в мире, ожидать роста нефтяных котировок бесполезно. Наиболее вероятный сценарий – дрейф в широком диапазоне 20 – 40 долларов за баррель в зависимости от новостей.

На этом фоне валютная пара доллар/рубль также будет консолидироваться в широком диапазоне 71 – 80 рублей, ожидает Иван Капустянский. Если же говорить о краткосрочных перспективах, в рамках сегодняшнего дня, то валютная пара доллар/рубль может попытаться продолжить снижение, начатое в четверг. Первую цель - 73,76 минимум вчерашнего дня уже обновили. Теперь вполне логичен возврат к уровню – 72,74, однако эти цифры, вероятно, увидим только на следующей неделе при условии, что оптимизм на рынке сохранится, и цена на нефть начнет корректироваться.