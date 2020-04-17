Вход/Регистрация Подписка

Рубль отыгрывает потери

Москва, 17.04.2020
Несмотря на не самый оптимистичный фон из-за продолжения пандемии коронавируса и очередное ослабление цен на нефть, курс рубля продолжает идти вверх.
#Курсы валют
#Укрепление рубля
#Экономика
  • Рубль отыгрывает потери

Российская валюта начала пользоваться спросом, причем инвесторы покупают ее даже с учетом продолжения в мире и России пандемии коронавируса. Не помешало росту рубля и снижение цен на нефть –16 апреля 2020 года курс доллара расчетами «завтра» на 22.45 мск снижался на 52 копейки, до 74,29 рубля, евро — на 1,12 рубля, до 80,53 рубля

В течение всего дня торгов нефть пыталась расти, однако вечером был опубликован отчет ОПЕК, согласно которому глобальный спрос на нефть в 2020 году снизится на 6,8 млн баррелей в сутки, до 92,82 млн б/с. Наибольшее падение из-за пандемии COVID-19 ожидается во втором квартале текущего года. А этом фоне Brent начала дешеветь, и стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 мск в четверг составила 27,52 доллара за баррель, что на 0,61% ниже уровня предыдущей сессии.

Тем не менее, рост рубля это не остановило. Продажи ЦБ РФ валюты в рамках бюджетного правила, снижение импорта в связи с ограничительными мерами внутри страны и рост спроса на рублевую ликвидность в рамках начала налогового сезона апреля также в четверг поддержали курс российской валюты, пишет «Прайм».

На открытии торгов в пятницу, 17 апреля, рубль снова вырос по отношению к доллару и евро. Так, курс доллара упал на 52 копейки — до 73,63 рубля, тогда как курс евро снизился на 42 копейки, до 79,93 рубля.

Рубль действительно демонстрировал активные попытки роста в парах с долларом и евро на фоне оживления в нефти, признает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Но, по ее словам, пока все это больше похоже на «болтанку» в диапазонах без особенной надежды на перспективу. Так, на внутреннем валютном рынке Центробанк продолжает поддерживать рубль интервенциями, и это сглаживает внутридневные колебания. Кроме того, рыночный объем ликвидности не такой серьезный - у инвесторов временами заканчиваются деньги, - и движения не самые активные.

При происходящем в экономике и текущей стоимости нефти доллар мог бы стоить не менее 77 рублей, но консолидируется в пределах 73-75 руб., указывает аналитик. Сильный рубль, в то же время, властям совсем не нужен: на горизонте маячит большой дефицит бюджета и падение объемов экспорта сырья, и закрыть прорехи в казне проще всего будет, девальвировав нацвалюту. Среднесрочный коридор торгов по доллару - 72-77 руб., полагает Анна Бодрова.

Между тем, новостной фон для рубля сегодня складывается нейтрально-негативный, отмечает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. С одной стороны, на рынке присутствует оптимизм, вызванный заявлением Трампа о перезапуске экономики США. По его словам, длительная приостановка активности не может быть долгосрочным решением. Американский президент подчеркнул, что перезапуск экономики произойдет не одномоментно по стране, и что экономическая активность в одних штатах возобновится быстрее, чем в других. Более того, он отметил, что в очень недалеком будущем почти 30 штатов могут рассмотреть возможность снятия части ограничений и начать процесс поэтапного возвращения к нормальной жизни.

Учитывая непредсказуемость Трампа, можно было бы проигнорировать эти слова, но с другой стороны, в этом году ему переизбираться, полагает аналитик. Простой экономики и падение уровня жизни населения никак ему в этом не поможет, поэтому он мотивирован максимально быстро начать восстанавливать экономическую жизнь в стране.

С другой стороны, продолжает Иван Капустянский, нефть после непродолжительной коррекции снова начала снижаться. Причиной очередной волны падения стал прогноз МЭА. Главный вывод из прогноза — объем ограничения добычи ОПЕК+ и присоединившимися к нему странами не компенсирует избыток на рынке, который достигнет 12 млн б/с в первом полугодии. Это грозит переполнением хранилищ в ближайшее время. В целом эти прогнозы уже оправдываются, если посмотреть на статистику по недельным запасам нефти в США. На этой неделе рост запасов оказался почти в два раза выше, чем предполагали аналитики.

Для рубля нефть сейчас является критически важным фактором, поэтому пока цена остается крайне низкой, и рубль будет ориентироваться в первую очередь на ее динамику, полагает эксперт. В свою очередь, пока не будет восстановления экономической деятельности в мире, ожидать роста нефтяных котировок бесполезно. Наиболее вероятный сценарий – дрейф в широком диапазоне 20 – 40 долларов за баррель в зависимости от новостей.

На этом фоне валютная пара доллар/рубль также будет консолидироваться в широком диапазоне 71 – 80 рублей, ожидает Иван Капустянский. Если же говорить о краткосрочных перспективах, в рамках сегодняшнего дня, то валютная пара доллар/рубль может попытаться продолжить снижение, начатое в четверг. Первую цель - 73,76 минимум вчерашнего дня уже обновили. Теперь вполне логичен возврат к уровню – 72,74, однако эти цифры, вероятно, увидим только на следующей неделе при условии, что оптимизм на рынке сохранится, и цена на нефть начнет корректироваться.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

«Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. Как вести себя и не сойти с ума в годину катастроф
    Чем кино может пригодится в эпоху пандемии? Помимо уже привычных функций — отвлекающей от мрачных дум или, если повезет, художественно возвышающей — кино способно прийти на помощь и в практическом ключе.
  2. Помощь летит
    Наша авиационная индустрия пока потеряла лишь около половины пассажиропотока и уже обратилась к властям за поддержкой. Тем не менее, говорить о тотальном коллапсе нашей авиационной индустрии преждевременно
  3. Пять месяцев спустя, или что ученые теперь знают о коронавирусе
    Чему научились медики, и достаточно ли этого, чтобы остановить пандемию?
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама