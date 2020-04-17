Часть населения Соединённых Штатов Америки настолько устала от карантина, что вышла на акции протеста, требуя его отмены.

В столице штата Мичиган городе Ленсинг протестующие своими автомобилями на несколько часов заблокировали дорогу возле местного Капитолия. Демонстранты были в основном представителями правого крыла Республиканской партии США и, соответственно, сторонниками президента США Дональда Трампа. Многие протестующие пришли на митинг с автоматическими винтовками, что соответствует местным законам.

Хотя митинг и противоречил указу местного губернатора-демократа Гретхен Уитмер о запрете на массовые собрания, полиция не пыталась помешать запретить вооруженным автоматами гражданам выражать своё мнение. Гретхен Уитмер обвинила протестовавших в том, что они могли помешать проезду машин скорой помощи и пригрозила продлить действие указа о карантине.

Аналогичные акции протеста прошли в штатах Юта, Огайо и Кентукки.

Губернатор Северной Дакоты республиканец Дуг Бёргам, напротив, прислушался к мнению местных жителей, требующих отмены карантина, и объявил о его завершении с 1 мая. При этом сохраняется «социальное дистанцирование», ограничено количество людей, находящихся в одном помещении и продолжится санитарная обработка общественных мест.

На федеральном уровне вопрос о снятии карантина превратился в элемент предвыборной президентской кампании и вылился в противостояние президента Дональда Трампа с губернаторами-демократами. Ранее Трамп настаивал на своём праве отменять карантин, но позже согласился с тем, что это должны делать местные губернаторы. Тем не менее Трамп предлагает с 1 мая начать постепенное возвращение к нормальной жизни на территории всей страны. «Мы не открываем всё сразу, а делаем один безопасный шаг за другим. Некоторые штаты смогут открыться раньше, чем остальные», — сказал Трамп на брифинге.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо так же заявил, что худшее уже позади, но считает необходимым разработать единый план отмены карантина совместно с губернаторами штатов Нью-Джерси, Коннектикута, Пенсильвании, Род-Айленда и Делавэра.

С формальной точки зрения все вышеперечисленные штаты близки географически, но ещё ближе друг к другу их губернаторы — все он являются членами Демократической партии. При этом губернатор Нью-Йорка заявил, что не подчинится возможному указу Трампа об отмене карантина в штате. «Если бы он приказал мне открыть экономику таким образом, что это поставит под угрозу здоровье жителей моего штата, я не стал бы этого делать. И возник бы конституционный спор между штатом и федеральным правительством, и это дошло бы до суда», — сказал Эндрю Куомо. Таким образом демократы хотят лишить президента США функции координатора, что очень не понравилось Трампу, заявившему о том, что в его полномочиях разработать единый план для всех 50 штатов.

Президент США практически ежедневно проводит брифинги в Белом доме, посвященные ситуации с коронавирусом, и постоянно даёт понять, что хочет запустить экономику как можно скорее. Ранее Трамп даже называл конкретную дату — 12 апреля (Пасха по григорианскому календарю), но из-за роста заболеваемости COVID-19 от этого плана пришлось отказаться. В случае, если Трамп отменит ограничения раньше срока, то его политические противники из Демократической партии «повесят» на действующего президента все последующие после отмены карантина жертвы коронавируса. Но если Трамп промедлит со снятием карантина, и экономика понесёт ещё большие потери, это снизит его шансы на переизбрание. Согласившись с правом губернаторов вводить и отменять карантин в своих штатах, Трамп снял с себя ответственность за преждевременную отмену карантина.

С начала введения карантинных мер за пособиями по безработице обратилось свыше 22 млн человек, а падение экономики США во втором квартале этого года ожидается на уровне 25%-30%. Чем дольше простаивают предприятия малого и среднего бизнеса, тем большее их количество, не смотря на помощь государства, рискует не открыться вновь после снятия карантина. К ноябрю американский избиратель может забыть, что в падении экономики виноват коронавирус, и обвинить в своём бедственном положении действующего президента. Трамп, освежая память избирателей и своих политических противников, во время брифинга в Белом доме показал нарезку из выпусков телепередач демократических СМИ двух-трёх месячной давности, которые критиковали его за «излишне жесткие» изоляционные меры. Настаивая на скорейшей отмене карантина Трамп пытается не только помочь экономике оживиться, но и снимает с себя политическую ответственность за ухудшение финансового положения американцев.

Помимо демократов, Трамп нашёл себе ещё две мишени для нападок — Всемирную организацию здравоохранения и Китай. Президент США заявил, что приостанавливает финансирование ВОЗ и начинает расследование в отношении неё. «ВОЗ продвигала дезинформацию Китая о вирусе, а это привело к двадцатикратному росту заболеваемости в мире», — объяснил Трамп свои действия. Президент США пока что удерживается от прямых нападок в адрес Китая, но рупор Республиканской партии телеканал Fox News заявил, что коронавирус возник в лаборатории города Уханя, и китайские власти и ВОЗ долго скрывали его распространение. А несколько сенаторов Конгресса США от Республиканской партии предложили «оштрафовать» Китай за распространение коронавируса, забрав часть из 1,2 триллиона долларов, которые китайское правительство держит в гособлигациях США.

Вероятнее всего, дело не дойдёт до экспроприации китайских денег, но избиратель должен оценить борьбу республиканцев за их интересы.

Коронавирус и связанный с ним карантин полностью вытеснили из американского информационного поля президентскую избирательную кампанию, но при этом сами стали оружием американской внутриполитической борьбы.