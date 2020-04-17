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Трамп представил план выхода США из карантина

Москва, 17.04.2020
#Экономика
#Экономика США
#Коронавирус
  • Трамп представил план выхода США из карантина

Pool/ABACA

Дональд Трамп уже относительно давно не скрывает своего желания отменить карантин или, как его сейчас принято называть – социальное дистанцирование. Желание президента легко объяснимо – пандемия коронавируса COVID-19 угрожает лишить его одного из главных козырей на предстоящих президентских выборах – экономических достижений, которые он без излишней скромности приписывает исключительно себе. Расчеты экономистов о падении ВВП США, конечно, дают разные результаты, но одно очевидно – потери, которые уже понесла и еще понесет первая экономика планеты, огромные. Очевидно, что чем дольше сохранится карантин, тем они будут больше. Не удивительно поэтому, что президент Трамп отмахивается от предостережений медиков, советующих не торопиться с ослаблением социального дистанцирования и предупреждающих о возможности возвращения болезни с новой силой.

Судить о потерях американской экономики на данном этапе можно по более-менее точным данным о росте безработицы: на биржу труда за пособием по безработице в последние недели обратились десятки миллионов американцев. Нетрудно догадаться, что большинство из них даже если они поддерживали четыре года назад Трампа, сейчас едва ли отдадут ему голоса. Объективности ради следует сказать, что в ситуации с пандемией Дональд Трамп допустил много ошибок, которыми, конечно, не преминут воспользоваться его противники.

«Моя администрация разработала новые федеральные указания, которые позволят губернаторам поэтапно «открывать» их штаты»,- заявил Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме, добавив, что одни штаты «откроются» раньше других.

Белый дом опубликовал дорожную карту по ослаблению социального дистанцирования. В основе плана администрации лежит резкое усиление тестирования как лиц с симптомами болезни, так и бессимптомных американцев и тщательное отслеживание контактов заболевших.

Дональд Трамп, заявивший накануне к неудовольствию губернаторов, что он имеет право вводить карантин и его отменять, решил сейчас не ссориться с главами штатов и отдал вопрос ослабления социального дистанцирования на их усмотрение.

Тестирование в США в последние дни начало расти, но ввиду дефицита тестов по-прежнему в основном тестируют или уже находящихся в тяжелом состоянии людей, или тех, у кого имеются ярко выраженные симптомы коронавируса. По данным COVID Tracking Project, на этой неделе в США ежедневно проводится в среднем 147 тысяч тестов, но этого явно недостаточно для такой страны, как Америка. Президент Трамп несколько раз на пресс-конференции заверял собравшихся, что с тестами все скоро будет в порядке.

По мнению главного американского эпидемиолога Энтони Фаучи ослаблять социальное дистанцирование в штатах можно при соблюдении трех главных условий. Во-первых, симптомы COVID-19 и прочих гриппов должны снижаться не меньше 14 дней. Во-вторых, траектория количества случаев новых заражений должна две недели идти вниз. И в-третьих, больницы должны быть в состоянии лечить всех поступающих больных в нормальном режиме.

Только при соблюдении трех этих требований, считает Фаучи, губернаторы могут начинать поэтапно ослаблять ограничения. При этом должны продолжать соблюдать правила личной гигиены: все должны носить маски на улице, тщательно мыть руки и не трогать лицо.

Ослабление социального дистанцирования не будет распространяться на уязвимых из-за возраста или состояния здоровья американцев, каких в США, по данным Kaiser Family Foundation, приблизительно 92 миллиона. Это значит, что примерно для каждого четвертого жителя США карантин останется еще на неопределенное время.

План состоит из трех этапов, каждый из которых постепенно отменяет ограничения социального дистанцирования.

На первом этапе американцы должны избегать собираться в группы численностью более 10 человек. Следует минимизировать передвижения. Работать при возможности следует дистанционно. Будут открываться отдельные общественные заведения, к примеру, рестораны с обслуживанием за столиками, с обязательным сохранением всех ныне действующих мер социального дистанцирования. 

На втором этапе численность групп увеличивается до 50 человек. Естественно, все правила социального дистанцирования сохраняются и на этом этапе. Разрешается возобновить поездки, в которых нет жизненной необходимости. Опять же с сохранением безопасной дистанции начнут открываться бары, тренажерные залы, школы и так далее, но запрет на посещение домов и квартир пожилых людей сохраняется.

Пожилым американцам и людям с ослабленным здоровьям можно будет вернуться к более-менее нормальной социальной жизни лишь на третьем этапе, не забывая при этом о предосторожностях. На этом же этапе возобновят работу театры, откроются церкви и прочие места больших скоплений людей, но с обязательным соблюдением безопасного расстояния между посетителями.

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