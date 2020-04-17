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Трамп представил план отмены карантина в США

Москва, 17.04.2020
  • Трамп представил план отмены карантина в США

ТАСС

Президент США представил план постепенного возвращения США к нормальной социальной жизни, который он разделил на три этапа, сообщает «Интерфакс». Право решать, когда и как внедрять в жизнь фазы перехода к обычной жизни, президент предоставил губернаторам штатов. Они должны будут принимать подобные решения, основываясь на эпидемиологической обстановке того или иного региона. Первыми начнут снимать карантин штаты, где ситуация с коронавирусом не вызывает опасений.

На первом этапе остается под запретом работа учебных заведений и посещение пожилых людей. Работу возобновят экономисески значимые предприятия при условии сохранения жесткого социального дистанцирования. По-прежнему, необходимо будет соблюдать дистанцию друг от друга в общественных местах, а также не собираться компаниями более десяти человек и воздержаться от поездок, которые не являются необходимыми.

На втором этапе будут открыты школы, детские сады и вузы, но собираться можно будет группами до 50 человек, разрешаются необязательные поездки. Посещение пожилых людей на этом этапе возможно по особым разрешениям.

На третьем этапе произойдет отмена всех ограничений для уязвимых групп населении при соблюдении ими социального дистанцирования. В этот период предполагается возобновление работы всех учреждений.

Данный план является разработкой американской администрацией при участии экспертов-медиков и оглашен в ночь на пятницу, 17 апреля, по московскому времени на брифинге в Белом доме.

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