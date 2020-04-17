Центробанк объявил о новых мерах по поддержке экономики

Российский Центробанк утвердил дополнительные меры в целях защиты интересов россиян, а также поддержки кредитования экономики, говорится в сообщении пресс-службы регулятора. В документе уточняется, что в планах ЦБ временное смягчение валютного контроля со стороны государства, который осуществляется в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Уточняется, что Центробанк не будет штрафовать банки до 1 июля за нарушение сроков передачи информации органам валютного контроля. Помимо этого кредиторы не смогут до 30 сентября принудительно выселить должников из жилья, на которое ранее было обращено взыскание. Помимо этого регулятор планирует расширить возможности российских банков по реструктуризации кредитов населению и выдаче новых, в том числе ипотеки.

Будут расширяться программы так называемого «нулевого» кредитования для малого и среднего бизнеса. В этой связи ЦБ планирует наладить выдачу льготных кредитов банкам, распространив их на факторинг.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил, что банки отказываются выдавать беспроцентные кредиты российским предпринимателям для погашения задолженности по заработной плате.

Напомним, начиная с 8 апреля согласно планам ЦБ,банки должны были начать выдавать беспроцентные кредиты малому и среднему бизнесу. На данные цели регулятор выделил 150 млрд руб. На кредиты могут рассчитывать представители МСБ из числа наиболее пострадавших отраслей. Размер кредита должны определять по численности работников и по минимальному размеру оплаты труда в расчете на шесть месяцев.