Ученые нашли сходство в проявлении коронавируса с синдромом высоты

Врачи отметили, что картина состояния легких у больных тяжелой формой коронавируса схожи с синдромом высотной болезни, так что лечение должно корректировать не дыхательную, а кислородную недостаточность, рассказал врач отделения интенсивной терапии в Нью-Йорке Кэмерон Кайл-Сиддел. Мнение медика публикует издание Сибирского отделения РАН «Наука из первых рук».

В публикации отмечается, что у инфицированных коронавирусом происходит резкое падение уровня гемоглобина в крови, который, как известно, отвечает за насыщение клеток кислородом, а также обеспечивает газообмен в легких. Параллельно с этим в крови резко повышается уровень небелковой части гемоглобина – гема, который способен вызвать воспаление. Именно из-за разрушительных процессов гемоглобина в крови и происходит воспалительный процесс, считают ученые.

В случае подтверждения данной версии, станет понятен положительный эффект противомалярийных препаратов при лечении коронавируса. К настоящему моменту известно, что хлорохин, поражающий возбудителей малярии, которые живут в эритроцитах, может предотвращать и разрушение коронавирусными белками гема, пишет издание.

Этим объясняется и устойчивость детей особенно в возрасте до года к заболеванию: у детей по большей степени в крови преобладает фетальный гемоглобин, без бета-цепей, который, вероятно, неуязвим для вирусных белков. Тоже самое можно сказать и о больных генетическим заболеванием талассемией, которая распространена в Африке. В этом регионе, как известно, коронавирус практически не распространен, пишет «Наука из первых рук».