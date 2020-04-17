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Ученые рассказали, в каких условиях полностью гибнет коронавирус

Москва, 17.04.2020
  • Ученые рассказали, в каких условиях полностью гибнет коронавирус

Из открытых источников

Коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии на него в 92 градуса в течение 15 минут, к подобным выводам пришли французские ученые из Университета Прованса. Результаты исследования публикует ресурс bioRxiv, специализирующийся на научных материалах.

Уточняется, что в ходе эксперимента вирус нагревался по стандартнрму протоколу дезактивации вируса - до 60 градусов в течение часа, однако, после этого исследователи обнаружили некоторые активные штаммы этого вируса, способные размножаться и после теплового воздействия.

Только после нагревания до 92 градусов в течение 15 минут удалось полностью дезактивировать коронавирус. Для проведения эксперимента был взят штамм, полученный от пациента из Германии. Образцы помещались, как в стерильную, так и в нестерильную среду. После стандартной процедуры нагрева гибли штаммы вируса, находящиеся в чистой среде, а  в нестерильных образцах некоторые из них сохранились. В этой связи ученые пришли к выводу, что для дезактивации вируса стандартного протокола достаточно для образцов с низкой вирусной нагрузкой, однако, для образцов с высоким содержанием вируса его может не хватить для полного уничтожения.

Результаты данных исследований направлены, прежде всего, в помощь медикам, работающим напрямую с образцами COVID-19, для предотвращения угрозы их заражения, отметили ученые.

Напомним, в конце декабря в китайском мегаполисе Ухань произошла вспышка неизвестной коронавирусной инфекции. По официальной версии КНР инфекция пришла с местного рыбного рынка и первой заболевшей стала женщина, продающая рыбу. Позже заболевание получило официальное название COVID-19, а ВОЗ признала вспышку чрезвычайным событием международного масштаба. 11 марта организация объявила о переходе эпидемии коронавируса в пандемию.

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