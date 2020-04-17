В Москве ждут пика заболеваемости по коронавирусу

Ближайшее время станет для Москвы самым трудным, сообщила в своем видеообращении к врачам заммэра Москвы Анастасия Ракова. Столица выходит на пиковые значения, которые пройдет за ближайшие две-три недели. Чиновница признала, что основная нагрузка в борьбе с коронавирусной инфекцией легла на медиков, но также обратилась и к остальным жителям города.

«Сегодня от нас с вами зависит, как Москва справится с пандемией», - заявила Ракова. Она подчеркнула, что важен вклад каждого и врачей, и жителей, которым необходимо соблюдать предписанные правила, и от управленцев, которые должны принимать своевременные и адекватные ситуации решения.

Ракова рассказала, что в Москве полным ходом идет перепрофилирование больниц для инфицированных коронавирусом, однако, не стоит сбрасывать со счетов и другую медпомощь, которая необходима жителям города.

Напомним, с 15 апреля в Москве введен пропускной режим для передвижения по городу. В первый день пропускной системы на входах всех станций метро скопились огромные очереди из пассажиров, которые ожидали проверок со стороны сотрудников полиции. Людям пришлось находится в ограниченном пространстве без возможности соблюдения социальной дистанции в течении длительного времени. Власти Москвы пообещали устранить проблему и ввести автоматизированный контроль за передвижением москвичей.