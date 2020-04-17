В России посадили на карантин «без права выгула» собаку, прибывшую из Тайланда

Собаку, которая на днях прибыла со своим хозяином из Тайланда в Россию, поместили под карантин «без права выгула», предает «Интерфакс». Случай произошел в Иркутской области, где применяется практика помещения в обсерватор животных, прибывающих вместе с хозяевами из неблагополучных по коронавирусу территорий, передает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области

Уточняется, что 15 апреля в международный аэропорт Иркутска прибыл рейс из Бангкока, на борту которого находился транзитный пассажир со шпитцем. Россиянин с собакой направлялся в Красноярск, но ему пришлось задержаться на две недели из-за предписания местного Россельхознадзора пробыть 14 дней в обсерваторе в городе Шелехов под Иркутском «без права выгула». В случае неисполнения предписания мужчине грозит наказание за неисполнения требований государственного ветеринарного надзора по ч.8 ст.19.5 КоАП РФ. Наказание представляет штраф до 4 тыс. рублей.

Агентству «Интерфакс» рассказали в пресс-службе ведомства, что это первое домашнее животное, которое поместили в обсерватор в Прибайкалье.

Напомним, в настоящее время в ВОЗ отсутствуют данные по передаче коронавируса от собак и кошек человеку. Однако из-за широкого распространения инфекции среди людей, риск передачи животному от человека коронавируса существует, говорится в сообщении организации.