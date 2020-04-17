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В Центробанке выступили против раздачи населению «денег с вертолёта»

Москва, 17.04.2020

Эльвира Набиуллина – глава ЦБ РФ – выступила против раздачи «денег с вертолётов». По её мнению, населению нужна адресная финансовая поддержка, передаёт РИА Новости.

Напомним, термин «деньги с вертолёта» принадлежит одному из американских экономистов, который в 1969 году сравнил прямые выплаты государством определенных сумм всему населению с разбрасыванием купюр с вертолёта. В настоящее время такую меру поддержки своего населения из-за пандемии коронавируса COVID-19 реализует, в частности США, Япония и целый ряд других стран.

«В «вертолётных деньгах» нет никакой необходимости в наших условиях, – подчеркнула глава российского регулятора Набиуллина. – Наше правительство уже принимает меры прямой адресной поддержки граждан. А в таких сложных условиях именно адресная прямая поддержка – одна из мер, и власти России применяют эти меры, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям, выплаты зарплат для того, чтобы поддержать доходы граждан, и другие адресные меры семьям с детьми».

При этом она убеждена, что «вертолётные деньги», как способ проведения денежно-кредитной политики – нестандартный способ.

«Для нас как инструмент ведения денежно-кредитной политики такой способ поддержки населения совершенно не актуален», – резюмировала Набиуллина.

Ранее сообщалось, что Центробанк утвердил дополнительные меры в целях защиты интересов россиян, а также поддержки кредитования экономики. Согласно пресс-релизу ЦБ РФ, в планах регулятора временное смягчение валютного контроля со стороны государства, который осуществляется в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Уточняется, что Центробанк не будет штрафовать банки до 1 июля за нарушение сроков передачи информации органам валютного контроля. Помимо этого, кредиторы не смогут до 30 сентября принудительно выселить должников из жилья, на которое ранее было обращено взыскание. Кроме того, регулятор планирует расширить возможности российских банков по реструктуризации кредитов населению и выдаче новых, в том числе ипотеки.

Будут расширяться программы так называемого «нулевого» кредитования для малого и среднего бизнеса. В этой связи ЦБ планирует наладить выдачу льготных кредитов банкам, распространив их на факторинг.

Статистика по коронавирусу на 17 апреля в России и Москве

За последние сутки в 81 регионе России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели ещё 4 070 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 32 008 пациентов с COVID-19. Напомним, 16 апреля в России было зафиксировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 1 959 новых заболевших. Общее число зафиксированных пациентов с коронавирусом в столице, таким образом, достигло отметки 18 105. На втором месте – Подмосковье (+472 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+424). Далее следуют Мордовия (+65) и Дагестан (+59).

За время эпидемии от коронавируса в России умерло 273 человек, из них 41 человек скончался за минувшие сутки. Из больниц выписано 286 пациентов, что в общей сложности приводит к показателю в 2 590 выздоровевших человек.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля в российской столице действует пропускной режим. Граждане смогут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска.

Для передвижения пешком пока разрешения не требуется заявил глава московского правительства Собянин. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе мэрии.

Для оформления пропуска жителей Москвы простят пользоваться формой на сайте nedoma.mos.ru.

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