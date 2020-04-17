В Ухане постфактум изменили статистику гибели от коронавируса

Власти китайского города Ухань, находящегося в провинции Хубэй, изменили статистику по умершим в период эпидемии коронавируса, сообщает китайское агентство «Синьхуа». Напомним, мегаполис стал эпицентром распространения коронавируса, а также городом с самыми большими безвозвратными потерями в КНР. Муниципальные власти 17 апреля уточнили, что количество инфицированных и скончавшихся во время эпидемии на 1 290 человек больше, чем отражено в официальной статистике.

По новым данным, в Ухане число скончавшихся во время эпидемии составило 3 869, а количество заболевших новым вирусом выросло на 325 - до 50 333. В общей сложности число безвозвратных потерь в КНР с начала эпидемии в декабре прошлого года составило 4 632 человека с коронавирусом, зарегистрировано 82 692 случаев инфицирования.

Муниципальные власти провинции на своем официальном сайте сообщают, что существует четыре причины, по которым данные были изменены. Во-первых, система здравоохранения в разгар эпидемии работала на пределе своих возможностей, и многие пациенты умерли до проведения теста на COVID-19. Во-вторых, все силы в тот сложный период были брошены на спасение людей, а значит вполне возможно, что были запоздалые или пропущенные и ошибочные сообщения, которые не отразились в статистике. В-третьих, из-за того, что пациентов лечили в многочисленных медучреждениях разного подчинения, в том числе частных, сбор данных был затруднен. И наконец, в отчетах были повторения и ошибки, а информация о некоторых умерших пациентах была неполной.

Ранее телеканал Fox News, ссылаясь на собственные высокопоставленные источники, заявил, что первый пациент с коронавирусной инфекцией вовсе не был работником рынка в Ухане, как пытаются представить китайские власти, а работал в лаборатории Института вирусологии данного мегаполиса. При этом телеканал сообщает, что сама уханьская лаборатория не занималась разработкой биологического оружия, а должна была только продемонстрировать выдающиеся результаты исследования вирусов учеными КНР.