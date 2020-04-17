Президент России провёл в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития строительной отрасли. Как говорится в сообщении на сайте Кремля, в нем приняли участие, в том числе, первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, министр транспорта Евгений Дитрих, глава МЭР Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

В центре внимания был строительный комплекс. Как отметил Владимир Путин, «от его эффективной, ритмичной работы зависит ситуация на жилищном рынке, выполнение масштабных планов по строительству и обновлению дорог, морских портов, транспортных узлов, другой опорной инфраструктуры страны». Подчеркнув, что сегодня работа идет в непростой обстановке, вызванной распространением коронавирусной инфекции, президент отметил обеспокоенность компаний, занятых в крупных инфраструктурных проектах. «Ведь им важно видеть перспективу, чтобы планировать свою работу, вдолгую планировать», – отметил глава государства.

В связи с этим он указал, что Россия продолжит реализацию масштабных инфраструктурных проектов, таких как расширение пропускной способности БАМа и Транссиба, строительство автодорог на юге страны, включая подходы к Крымскому мосту и Черноморскому побережью, модернизацию аэродромных комплексов в Челябинске, Перми, Хабаровске, Норильске, строительство современных портовых мощностей в Мурманске, на Балтике, в Черном море и на Дальнем Востоке. Как подчеркнул президент, "все это - прочный задел для экономики, ее будущего роста".

В текущих непростых условиях пандемии COVID-19, когда экономические прогнозы и объем выделяемой на поддержку экономики средств приходится пересматривать каждую неделю, правительство осознает, что нужно не только минимизировать текущий ущерб от вынужденной остановки экономики, но и не упустить из виду те возможности, которые позволят обеспечить ее быстрый перезапуск. Проверенный годами и властями многих стран рецепт – инвестиции в инфраструктуру, говорит руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Так было в США в годы Великой Депрессии с принятием Закона о Федеральных Магистралях, за счет активных инвестиций в инфраструктуру Китай в последние годы превратился во вторую экономику мира, о необходимости подобных инвестиций для создания более устойчивой базы роста постоянно напоминал МВФ. Не выглядит случайным то, что в одобренных нацпроектах комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры предполагает выделение 7 трлн руб. до 2024 года, а программа безопасных и качественных автомобильных дорог – 4,48 трлн руб. – совокупно почти 45% всех предусмотренных средств.

Инфраструктурные проекты, и строительство – отрасли с наиболее серьезным мультипликативным эффектом, констатирует аналитик. По его оценке, каждый проинвестированный рубль на выходе может дать порядка 3 рублей в виде возросшего спроса из смежных отраслей. Нужно учитывать и социальную составляющую в виде

рабочих мест, что особенно важно именно сейчас, когда опросы указывают, что уже почти треть компаний малого и среднего бизнеса сократили половину своих сотрудников.

Поэтому Владимир Путин объявил об увеличении до 50% авансирования контрактов по инфраструктурным проектам, чтобы не прекращать стройки, чтобы обеспечить зарплатами работников и поддержать достаточность оборотных средств компаний. Также поэтому, добавляет Михаил Коган, последовали его заявления о необходимости запуска льготной ипотечной программы под 6,5% годовых для жилья стоимостью до 3 млн руб. в регионах и до 8 млн руб. в обеих столицах, на что будет направлено 12 млрд руб. В условиях провала спроса на жилье, по оценкам Владимира Якушева, на 30%, корпорация ДОМ.РФ получит госгарантию Минфина в размере 50 млрд рублей на выкуп новых квартир комфорт-класса у застройщиков.

Но, несмотря на заявления президента, далеко не все крупные инфраструктурные стройки будут сохранены в том виде, в каком они ранее анонсировались, уверен аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. По его словам, сейчас для правительства стоит задача выбрать приоритетные проекты и отсеять те, которые затевались скорее для поддержания имиджа страны, чем принесли бы реальную пользу.

К тем, что, скорее всего, будут отложены на неопределенный срок, можно отнести, например, мост на Сахалин, а также огромный культурный центр на острове, или проект ВСМ Москва-Казань и ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург, считает аналитик. Из выступления президента как раз становится понятно, какие проекты все же останутся в приоритете. Исходя из сложившейся ситуации можно сделать вывод, говорит Антонов, что коронавирусная пандемия выполнила роль некоей лакмусовой бумажки государственных мегапроектов – наименее жизнеспособные в условиях кризиса естественным образом самоустранятся.

Жест государства в плане увеличения с 30% до 50% авансирования сохраненных проектов также вполне объясним, полагает Алексей Антонов. Сейчас у инвесторов нет свободных денег, и своевременная реакция государства подчеркивает высокую заинтересованность в конечном результате. Важно понимать, что привлечение инвесторов в проекты по схеме проектного финансирования в этом году будет проходить еще сложнее чем в прошлом, поскольку кризис вынуждает направлять деньги на поддержание основного бизнеса, поэтому государству вновь необходимо подключать собственные резервы.

Из очевидных сложностей, с которыми столкнутся в этом и последующих годах крупнейшие инфраструктурные проекты, – неизбежное удорожание на всех этапах стройки – от разработки или пересмотра проектно-сметной документации, до затрат на ресурсы, рабочую силу и услуг подрядных организаций.