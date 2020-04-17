Вход/Регистрация Подписка

В России за сутки зафиксировано более 4 тыс. новых случае заражения коронавирусом

Москва, 17.04.2020

За минувшие сутки в России выявлено еще 4069 заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 32 007 человек. Также сообщается, что из больниц выписано 286 пациентов, что в общей сложности приводит к показателю в 2590 выздоровевших человек.

Как уточнил представитель информцентра по коронавирусу Александр Мясников, большое количество положительных тестов на коронавирус объясняется тем, что к пику эпидемии наша страна только подходит, а «инфекционный процесс в России находится на стадии роста».

Антирекорд по-прежнему принадлежит Москве, в городе за сутки выявлено 1 959 случаев, в общей сложности инфицированных коронавирусом в столице насчитывается 18 105 тыс. человек. На втором месте по неутешительной статистике находится Московская область, где за сутки выявлено 472 случая коронавируса, в итоге - 3 526 заболевших. Санкт-Петербург третий по количеству инфицированных, которых в городе 1 507 человек (+424).

Напомним, в целях борьбы с коронавирусной инфекцией в большинстве субъектов РФ введен режим самоизоляции. Помимо этого в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни, о чем в своем обращении к россиянам сообщил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, правительство продолжает отслеживать всю информацию по статистике распространения коронавируса и готово сократить нерабочий период в случае улучшения эпидемиологической обстановки.

С 15 апреля в российской столице введен пропускной режим. Граждане смогут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска, говорится в сообщении мэрии. Для передвижения пешком пока разрешения не требуется заявил глава московского правительства Собянин. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе мэрии.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

«Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. Как вести себя и не сойти с ума в годину катастроф
    Чем кино может пригодится в эпоху пандемии? Помимо уже привычных функций — отвлекающей от мрачных дум или, если повезет, художественно возвышающей — кино способно прийти на помощь и в практическом ключе.
  2. Помощь летит
    Наша авиационная индустрия пока потеряла лишь около половины пассажиропотока и уже обратилась к властям за поддержкой. Тем не менее, говорить о тотальном коллапсе нашей авиационной индустрии преждевременно
  3. Пять месяцев спустя, или что ученые теперь знают о коронавирусе
    Чему научились медики, и достаточно ли этого, чтобы остановить пандемию?
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама