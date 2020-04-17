В России за сутки зафиксировано более 4 тыс. новых случае заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявлено еще 4069 заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 32 007 человек. Также сообщается, что из больниц выписано 286 пациентов, что в общей сложности приводит к показателю в 2590 выздоровевших человек.

Как уточнил представитель информцентра по коронавирусу Александр Мясников, большое количество положительных тестов на коронавирус объясняется тем, что к пику эпидемии наша страна только подходит, а «инфекционный процесс в России находится на стадии роста».

Антирекорд по-прежнему принадлежит Москве, в городе за сутки выявлено 1 959 случаев, в общей сложности инфицированных коронавирусом в столице насчитывается 18 105 тыс. человек. На втором месте по неутешительной статистике находится Московская область, где за сутки выявлено 472 случая коронавируса, в итоге - 3 526 заболевших. Санкт-Петербург третий по количеству инфицированных, которых в городе 1 507 человек (+424).

Напомним, в целях борьбы с коронавирусной инфекцией в большинстве субъектов РФ введен режим самоизоляции. Помимо этого в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни, о чем в своем обращении к россиянам сообщил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, правительство продолжает отслеживать всю информацию по статистике распространения коронавируса и готово сократить нерабочий период в случае улучшения эпидемиологической обстановки.

С 15 апреля в российской столице введен пропускной режим. Граждане смогут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска, говорится в сообщении мэрии. Для передвижения пешком пока разрешения не требуется заявил глава московского правительства Собянин. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе мэрии.