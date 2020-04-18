Курс доллара: рубль получил важный сигнал

Вечером в пятницу российский рубль торговался разнонаправленно к основным резервным мировым валютам вслед за динамикой на Forex. При этом доллар отыграл вчера часть потерь, евро же и вовсе перешёл к росту.

Так, к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 74,07 руб., что на 7,75 коп. ниже закрытия торгов четверга. Единая валюта ЕС подорожала за сутки на 27,00 коп., торгуясь по данным на 19:00 мкс по 80,62 руб.

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Таким образом, вечером в пятницу рубль развернулся вниз к бивалютной корзине в условиях опережающего ослабления в паре с евро, следующим за котировками европейской валюты на глобальном рынке. Такие изменения на валютном рынке произошли на появлении признаков улучшения ситуации с пандемией COVID-19, а также на новостях о том, в США прошли успешные испытания экспериментального препарата для лечения коронавируса.

Кроме того, продолжает оживлять рынок глава Белого дома Дональд Трамп, который, несмотря на увеличивающееся в стране число жертв COVID-19 продолжает утверждать, что США уже прошли пик эпидемии, поэтому пришло время перезапускать американскую экономику. Трамп даже представил специальный план по выходу его страны из карантина, состоящий из трёх этапов, каждый из которых постепенно отменяет ограничения социального дистанцирования.

На первом этапе американцы должны избегать собираться в группы численностью более 10 человек. Следует минимизировать передвижения. Работать при возможности следует дистанционно. Будут открываться отдельные общественные заведения, к примеру, рестораны с обслуживанием за столиками, с обязательным сохранением всех ныне действующих мер социального дистанцирования. Причём на последнем этапе возобновят работу театры, откроются церкви и прочие места больших скоплений людей, но с обязательным соблюдением безопасного расстояния между посетителями.

Поддерживают рынки и заявления лидеров европейских стран, которые также готовы снимать карантинные меры, введнные из-за пандемии коронавируса. Так, власти Дании уже 20 апреля разрешили возобновить работу парикмахерским, салонам красоты и автошколам.

Возобновляется экономическая деятельность и в некоторых регионах Испании. Например, здесь уже работают строительные компании, а также предприятия металлургической отрасли, сферы безопасности и ремонта. Оживает бизнес в Италии – в этой стране открываются книжные и канцелярские магазины, а также торговые точки, занимающиеся продажей одежды. Возобновляют свою деятельность крупные австрийские предприятия.

В Чехии частично снят запрет на поездки в другие страны для сотрудников, которые заняты на работе в «жизненно важных сферах инфраструктуры». Власти ФРГ с 20 апреля разрешили возобновить работу малым магазинам при соблюдении санитарных мер. Кроме того, с 4 мая на всей территории Германии начнут работать школы, а также другие образовательные учреждения.

Между тем рубль в пятницу получил важный сигнал. Нацвалюту поддержала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, сообщившая, что вопрос о снижении ключевой ставки будет предметно рассмотрен на заседании совета директоров российского регулятора уже в следующую пятницу.

По мнению Елены Наумовой из Альфа-банка, вчера рубль рос как раз на фоне сигнала от главы Центробанка о возможном снижении ключевой ставки на заседании 24 апреля. Кроме того, курс рубля позитивно реагировал на проводимые регулятором операции по продаже валюты. Помимо этого, как считает эксперт, риск накануне поддерживался общим ощущением победы над пандемией.

«Однако делать прогнозы относительно курса рубля даже на предстоящую перспективу я пока не буду. Слишком уж быстро всё меняется в последнее время. Поэтому любой новостной фон, связанный с нефтью, борьбоой с пандемией или даже маленькое сообщение президента США в Twitter, могут развернуть российскую валюту в любую сторону», – резюмировала Наумова.

Григорий Жирнов из Нордеа банка считает, что в конце рабочей недели настроения на российском валютном рынке вновь немного улучшились.

«Даже несмотря на то, что мировые цены на «чёрное золото» оставались вблизи отметки 28 долл. за баррель, умеренное укрепление рубля в моменте происходило на оптимизме из-за новостей об успешных результатах испытания экспериментального лекарства от коронавируса в Чикаго», – подчеркнул эксперт.

При этом Жирнов считает, что российский рынок, как другие финансовые площадки, не стали обращать внимание на негативную статистику из Китая, благодаря позитивным новостям о возможном скором смягчении карантинных мер в США.

В свою очередь Антон Покатович из компании «БКС премьер» полагает, что в ближайшей перспективе курс рубля будет формироваться в диапазоне 73,50-75,50.

«Но такой курс будет возможным только при сегодняшних ценах на нефть. Если же котировки «чёрного золота обвалятся в коридор 25-27 долл. за бочку, то давление на нацвалюту моментально возрастёт. Если же говорить о более дальней перспективе, то рубль скорее всего будет снижаться к основным резервным мировым валютам и до конца мая уйдёт в диапазон 76,00-78,00 руб.», – резюмировал он.