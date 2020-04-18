Лукашенко раскритиковал российские тесты на COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил серьёзные сомнения в эффективности российских тестов на новый тип коронавируса COVID-19. В интервью одному из телеканалов местного ТВ, выдержки из которого публикует РБК, белорусский лидер заявил, что «тесты из РФ – ни к чёрту».

«Даже здесь вот обследовали россиян, которые приехали работать на атомную станцию. Всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами — все положительные. Опять клади их в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские. В итоге один только человек оказался коронавирусный», – сказал президент.

При этом глава государства посоветовал жителям страны «вообще не париться по поводу этой болезни».

«Пока слишком много неизвестного – новый вирус, слишком много ошибок», – резюмировал Лукашенко.

Напомним, согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Белоруссии зарегистрировано 4 779 случаев заражения COVID-19. Из них 42 человека скончались. В свою очередь Лукашенко утверждает, что в Белоруссии от коронавируса не умер ни один человек. По его словам, люди умирают от «букета хронических болезней», к которым добавляется COVID-19.

Статистика по коронавирусу на 17 апреля в России и Москве

За последние сутки в 81 регионе России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели ещё 4 070 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 32 008 пациентов с COVID-19. Днём ранее в России было зафиксировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 1 959 новых заболевших. Общее число зафиксированных пациентов с коронавирусом в столице, таким образом, достигло отметки 18 105. На втором месте – Подмосковье (+472 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+424). Далее следуют Мордовия (+65) и Дагестан (+59).

За время эпидемии от коронавируса в России умерло 273 человек, из них 41 человек скончался за минувшие сутки. Из больниц выписано 286 пациентов, что в общей сложности приводит к показателю в 2 590 выздоровевших человек.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля в российской столице действует пропускной режим. Граждане смогут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска. Для его оформления простят пользоваться формой на сайте nedoma.mos.ru.

Для передвижения пешком пока разрешения не требуется. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе мэрии.