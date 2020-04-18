Прогноз погоды на май-2020: никто не ожидал такого поворота

Синоптики опубликовали новый, подкорректированный прогноз погоды на май-2020. Согласно данным метеорологов, холодные воздушные массы установят на Русской равнине некомфортную погодную обстановку – последний календарный месяц весны Россию будут атаковать циклоны, которые принесут с собой понижение температуры, продолжительные и обильные осадки, а также мощные ветра, которые местами будут набирать силу разрушительных ураганов.

При этом, согласно предварительному прогнозу метеорологов, средняя температура воздуха в мае в центральных и южных регионах России будет на несколько градусов ниже климатической нормы. А, например, в Сибири и на Дальнем Востоке климатическая ситуация и вовсе станет напоминать больше октябрьскую или даже ноябрьскую.

Погода в мае-2020 в Сибири

По прогнозу синоптиков, после аномального потепления, которое в середине апреля пришло в Сибирь, можно было предположить, что в последнем месяце календарной весны станет ещё комфортнее. Однако, как предупреждают метеорологи, уже с начала мая в Новосибирске, Томске и Омске температурный фон опустится всего до плюс 3-4 градусов выше нуля, что даже для привычных к капризам погоды местных жителей, станет сюрпризом, которые явно не ожидали такого поворота.

Помимо низкой температуры до середины мая здесь будут идти дожди, местами очень сильные и продолжительные. Ожидается, что в период с 1 по 15 мая в этих городах выпадет более трети месячной нормы осадков. Ближе к концу мая осадки прекратятся, и даже немного потеплеет. Но выше плюс 15 столбик термометров вряд ли поднимутся.

Ещё холоднее весь май будет на севере Сибири. Так, в Норильске, как минимум до 20-21 мая погодные градусники будуь показывать до минус 10. Ожидаются снегопады и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Лишь в последней декаде последнего календарного месяца весны столбики термометров здесь иногда будут подниматься выше нуля градусов. При этом в ночные часы по-прежнему минусовая температура, а снег периодически будет сменяться дождём и градом.

Прогноз погоды на май-2020 в Поволжье

Холодно, пасмурно и дождливо будет весь май в городах Поволжья. Например, в Татарстане, по прогнозу синоптиков, ожидается неожиданно осенняя погода с большим количеством осадков. А ведь согласно многолетним метеонаблюдениям, последний месяц календарной весны на всей территории республики всегда выдаётся тёплым и солнечным.

В этом же году местные жители вряд ли дождутся мягкой климатической обстановки. Зато в Татарстан ворвутся арктические воздушные массы, которые принесут аномальное похолодание. При этом ливни обрушатся на республику уже в первой половине месяца – в период с 1 по 14 мая прогнозируется выпадение около 30 мм осадков и всего плюс 10-12 – такого поворота точно никто не ожидал.

В Чувашии и Мордовии также пасмурно, а дожди будут сопровождаться сильным ветром. Кроме того, по прогнозу синоптиков, в 20-х числа месяца возможно столкновение циклонических и антициклонических атмосферных франтов. Это, как предупреждают синоптики, может привести не только к майским грозам, но в том числе и к мощному разрушительному урагану. При этом температура воздуха будет колебаться от плюс 13-17 днём до плюс 8-10 – ночью. Аналогичная погода ожидается в Нижегородской и Самарской областях. Правда, дождливых дней здесь в предстоящий месяц будет меньше чем у соседей, а столбики термометров на пике тепла будут показывать около 20-22 градусов выше нуля.

Погода в мае-2020. Точный прогноз синоптиков

В более ранних прогнозах синоптики предполагали, что в Москве в мае-2020 ожидается аномально тёплая погода. Однако, сейчас метеорологи говорят, что летняя погода в столичный регион, если и придёт в последнем месяце календарной весны, то не ранее 20-х чисел. В первой же декаде, в Москве ожидается неприятная погода.

Под влиянием холодного атмосферного фронта, который принесёт с собой не только понижение температуры до плюс 7-10, но и дожди, грозы, сильный ветер с порывами до 18-20 метров в секунду. Такая климатическая обстановка будет держаться минимум 10-12 дней. Примерно с середины мая осадки наконец-то прекратятся, а столбики термометров поднимутся до плюс 15-17, что всё равно будет ниже климатической нормы.

Кроме того, почти весь месяц будет работать так называемая «барическая пила», из-за которой атмосферное давление станет колебаться от 762 мм рт. ст. до 730 мм рт. ст. и обратно, что скажется на здоровье метеозависимых и пожилых людей.

В последней декаде мая немного распогодится – градусники покажут плюс 22-25, но возможны ливни и грозы. Впрочем, пока об этом говорить очень рано. Как в очередной раз напоминают метеорологи, долгосрочный прогноз погоды сбывается на 25-30%, поэтому в дальнейшем в него будут вноситься корректировки.