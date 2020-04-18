Собянин продлил введённые ранее в Москве ограничения до 1 мая и ввёл новые

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая ранее введённые в российской столице ограничения из-за распространения коронавируса COVID-19. Согласно указу градоначальника, весь апрель в городе не будет работать большинство предприятий. Также сохраняется обязательное использование цифровых пропусков, пишет газета «Коммерсант».

Кроме того, введены некоторые нововведения. В частности, с 22 апреля граждане, которые имеют служебное удостоверение, должны в обязательном порядке зарегистрировать их на сайте mos.ru. Там же необходимо зарегистрировать номера своих личных/служебных машин, а также электронных карт.

Включить государственный номер машины в цифровой пропуск нужно не менее чем за 5 часов до поездки. Для проезда в общественном транспорте нельзя будет использовать одноразовые билеты. Разрешено только использовать карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет и социальные карты.

Чтобы воспользоваться ими необходимо внести их данные в свои цифровые пропуска. Для поездок на такси нужно получить специальные буквенно-числовые коды (в том же порядке, что и цифровые пропуска).

Для контроля пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы дорожные камеры фото и видеофиксации. Пропускной режим не распространяется на грузовые перевозки. В пригородных поездах будут действовать стандартные билеты на проезд.

Указом вводится новый вид цифровых пропусков — для осуществления волонтерской деятельности. Кроем того, расширяется программа обеспечения бесплатными лекарствами москвичей, которые проходят лечение на дому. При этом бесплатно получать лекарства будут также горожане с проявлениями ОРВИ.

По словам Собянина, ужесточение мер связано с тем, что в Москве растёт заболеваемость COVID-19.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля в российской столице действует пропускной режим. Граждане смогут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска. Для его оформления простят пользоваться формой на сайте nedoma.mos.ru.

Для передвижения пешком пока разрешения не требуется. Гражданам можно покидать дома только в случаях, прописанных в указе мэрии.

Статистика по коронавирусу на 17 апреля в России и Москве

За последние сутки в 81 регионе России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели ещё 4 070 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 32 008 пациентов с COVID-19. Днём ранее в России было зафиксировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 1 959 новых заболевших. Общее число зафиксированных пациентов с коронавирусом в столице, таким образом, достигло отметки 18 105. На втором месте – Подмосковье (+472 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+424). Далее следуют Мордовия (+65) и Дагестан (+59).

За время эпидемии от коронавируса в России умерло 273 человек, из них 41 человек скончался за минувшие сутки. Из больниц выписано 286 пациентов, что в общей сложности приводит к показателю в 2 590 выздоровевших человек.