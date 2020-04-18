Телеведущий — почти святой, преступник — почти священник

В пасхальные дни изо всех сил хочется хоть ненадолго отвлечься от угнетающей «вирусной» журналистики, обильно сеющей семена психоза. Наш совет: посмотрите что-то из оскаровских финалистов 2020, если еще не. Наверняка большинство из нас ограничилось лишь нашумевшим «Джокером». А между тем, как гласит слоган одного из фильмов-номинантов, о которых сегодня пойдет речь, «нам всем не помешало бы немного доброты». Руководствуясь этим гуманистическим посылом, порекомендуем диаметрально разные картины, затрагивающие одну тему — прощения.

Тело Христово (Польша, 2019)

Польский кинематограф изрядно обласкан оскаровскими киноакадемиками. За последние десять лет картины из этой страны удостаивались четырёх номинаций и одной победы — «Ида» Павла Павликовского в 2015 году получила Оскар. Не обошлось без Польши и в этом году. Побывав на престижных кинофорумах в Венеции и Торонто, «Тело Христово» Яна Комаса буквально запорхнуло в оскаровский шорт-лист 2020, обойдя нашу «Дылду» Кантемира Балагова. Но победа, как известно, досталась южнокорейским «Паразитам».

Дерзкий пацан с сигаретой и волчьим взглядом превращается в чуть ли не мученика kinopoisk.ru

Фильм Яна Комаса начинается с реалистичной сцены. Двадцатилетний Даниэль (Бартош Беленя) стоит на стрёме, пока его тюремные «коллеги» издеваются над одним несчастным. Он не принимает в издевательствах участия, но и не препятствует им. По испуганным глазам Даниэля видно, что в душе его бушуют бури. Парень искренне молится на тюремных молебнах, подолгу беседует со священником и мечтает после освобождения стать клириком. Однако друг-священник ясно дал понять, что с судимостью осуществить мечту практически невозможно. От отчаянья парень крадет пасторскую рубашку с колораткой, которой воспользуется уже на воле.

Выйдя из тюрьмы, первым делом Даниэль отрывается в ночном баре, а на утро отправляется в маленькую деревушку, где должен работать на лесопилке. По удивительной случайности местные принимают его за молодого священника. Даниэль молчаливо принимает чудесные обстоятельства. А внезапно обострившаяся болезнь настоятеля церкви без долгих раздумий заставила недавнего заключенного надеть колоратку и начать службу.

Столь шокирующая трансформация подталкивает зрителя к аналогиям с гоголевским Чичиковым, но характер Даниэля и в целом коллизия «Тела Христова» далеки от «Ревизора». Да, Даниэль, толком не знает ни молитв (гуглит в телефоне), ни ритуалов, зато он свято верит, что святая вода не плесневеет, а Бог вездесущ. Поразительная искренность и внутренняя честность в первой же проповеди — «помоги мне, Господи, стать таким же, как ты» — ввела прихожан в легкий шок. К Даниэлу потянулись люди. На исповедях местные жители поделились с парнем общим горем — в автомобильной аварии погибли шестеро детей, родственники которых возненавидели жену водителя, виновника катастрофы. Однако совсем юный парень смог утишить боль от потери детей, долгое время выливавшуюся в агрессию. Он преподал местным прихожанам простой урок: «Простить не значит забыть, не значит притвориться, что ничего не было. Простить — значит любить. Любить, несмотря на вину и несмотря на то, в чем она».

Режиссура картины разочаровывающе незатейлива: повествование очень уж прямолинейно и как-то старомодно, а второстепенные герои слишком картонны. Фигура главного героя, все же, перевешивает все слабости картины. Бритоголовый Даниэль, дерзкий пацан с сигаретой в зубах и волчьим взглядом уже в следующей сцене превращается в чуть ли не мученика: голубые глаза полны слез, кажется, будто на нас смотрит князь Мышкин или вовсе святой. Актер Бартош Беленя точно демонстрирует своей игрой подвижную двойственность душевной конструкции человека. «Орел» и «решка» — грешник и глубоко верующий христианин — две стороны одной монеты.

Для кого: для ценителей русской литературы

Прекрасный день по соседству

(Китай-США, 2019)

История про еще одного почти святого – из сферы, где такие в принципе не водятся, из мира энтертейнмента. Речь об известном телеведущем Фреде Роджерсе, которого более 30 лет боготворит Америка. «Прекрасный день по соседству» — тот редкий случай, когда кино родилось из журналистской статьи. Фильм Мариэль Хеллер основан на реальных событиях вокруг знаменитого очерка о Роджерсе в журнале Esquire.

Главный герой – серьезный, довольно циничный корреспондент Ллойд Фогль (его играет Мэттью Риз из сериала «Американцы) – отправляется в унизительную с его точки зрения командировку, чтобы написать небольшую заметку из серии «герой номера» о легендарном ведущем детских передач Фреде Роджерсе, чья популярность в российских пенатах могла бы сравниться со славой Николая Дроздова. Однако Ллойд в силу собственных сложных отношений с отцом пытается разоблачить любимца нации, подозревая, что за доброжелательным святошей наверняка кроется малоприятный вредный старикашка со слабостями. Разумеется, святого Роджерса играет «форрестгамп всея Америки» Том Хэнкс. За эту роль актер и номинировался на Оскар в этом году, и если бы дали, то в послужном списке Хэнкса он стал бы уже четвертым.

Проницательный телеведущий сразу обнаруживает психологические проблемы заносчивого журналиста, но не отталкивает, а мягко, шаг за шагом, двигает Ллойда к изменениям. Откровенно говоря, авторы фильма несколько перестарались в сентиментализме, показывая Фреда как непогрешимое воплощение доброты и спокойствия: «от стрессов я спасаюсь плаванием и игрой на рояле». Становится сложно поверить в такого персонажа, ведь зритель не видит его в развитии, в перспективе «было — стало». Нет сомнения, что в реальной жизни прототип героя был неподдельно внимательным ко всем без исключения, мудрым верующим человеком. Именно поэтому важно было создать объемный, а не диетический портрет.

«Прощение – это наше решение избавить человека от нашей на него озлобленности. Странно, но сложнее прощать тех, кого мы любим»: слова, сказанные Роджерсом Ллойду, пусть не сразу, но возымеют наставническую силу, иначе бы не появился этот фильм. «Прекрасный день по соседству» можно смело смотреть всей семьей, не опасаясь нанести моральный ущерб малолетним домочадцам. Их ждет большая польза и много морали.

Для кого: для романтиков и поклонников американских телешоу