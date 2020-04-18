Трамп об источнике коронавируса: происходят странные вещи

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о намерении провести расследование о происхождении коронавируса COVID-19, сообщает Reuters.

«Происходит много странных вещей, но проводится много расследований. И мы собираемся это выяснить», - сказал Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Трамп также поставил под сомнение число погибших в Китае от коронавируса, которое было пересмотрено Пекином в пятницу в сторону повышения. Китай заявил, что 1300 человек, которые умерли от коронавируса в Ухане - половина от ранее зафиксированного числа - не были учтены, но отклонил обвинения в сокрытии данных.

По словам Трампа, в Китае, погибло гораздо больше людей, чем в Соединенных Штатах, которые в настоящее время являются эпицентром глобальной пандемии и занимают первое место по количеству смертей в мире, связанных с коронавирусом.

«У нас не самое большое количество смертей в мире. Самое большое (количество смертей от коронавируса) в мире должно быть в Китае. Это огромная страна. Она пережила огромную проблему, огромную проблему - у них должно быть больше всего (смертей от коронавируса)», - сказал Трамп.

В Китае по уточненным данным от нового коронавируса умерло 4632 человека. По данным Reuters, в пятницу число смертей от коронавируса в США превысило 35 400 человек.

Ранее телеканал Fox News, ссылаясь на собственные высокопоставленные источники, сообщил, что первый пациент с коронавирусной инфекцией вовсе не был работником рынка, как пытаются представить китайские власти, а работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане,

«"Нулевой пациент" с коронавирусной инфекцией COVID-19 работал в лаборатории Уханя, откуда и пошла эпидемия», - говорилось в сообщении американского телеканала. Как рассказал источник СМИ, «знакомый с деталями ранних действий правительства Китая и видевший соответствующие документы», сотрудник лаборатории был инфицирован от летучей мыши, вовремя не поняв это, он распространил болезнь среди местных жителей. Другой источник Fox News обвинил Китай в том, что тот провернул «самую дорогую в истории операцию по сокрытию улик».

При этом телеканал сообщил, что сама уханьская лаборатория не занималась разработкой биологического оружия, а должна была только продемонстрировать выдающиеся результаты исследования вирусов учеными КНР.

Однако Пекин категорически отвергает эту версию.

Так, посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил в пятницу в интервью ТАСС, что новый коронавирус появился не в Ухане, а был завезен в город извне. По его словам об этом свидетельствует последовательность генов вируса.

Китайские ученые выяснили, что новый коронавирус, заражавший людей в Ухане, — это вирус, самым ранним «предком» которого стал mv1, а «дедушкой» и «бабушкой» — совокупности генов (гаплотипы) Н13 и Н38.

«Гаплотипы Н13 и Н38 никогда не были обнаружены в Ухане. Штаммов этих древних гаплотипов тоже не обнаружено, что весьма нелогично», — заявил Ханьхуэй.

В Ухане, по его словам, обнаружили Н1 — «внука» вирусов.«Это говорит о том, что образец гаплотипа Н1 был завезен неким инфицированным человеком на рынок морепродуктов, после чего вспыхнула эпидемия», — подчеркнул посол.

Он также отметил, что вирус мог ужа давно дифференцироваться и эволюционировать из mv1, а Ухань стал лишь одним из нескольких мест, куда его завезли.

В свою очередь, группа исследователей из Кембриджа также предположила, что коронавирус мог появиться в сентябре и не в Ухане. То есть гораздо раньше декабря, когда был зафиксирован первый официальный случай заражения коронавирусом в Китае.

"Вирус, возможно, мутировал в свою окончательную «подходящую для человека» форму несколько месяцев назад, но оставался в летучей мыши, другом животном или даже человеке в течение нескольких месяцев, не заражая других людей», - сказал автор исследования генетик Питер Форстер в интервью South China Morning Post.