Названа причина низкой смертности от короновируса в России

Александр Лукашев – директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН – назвал причину низкой смертности от нового типа коронавируса COVID-19 в России.

По его мнению, уровень смертность на низком уровне удаётся удержать, благодаря эффективному выявлению легких случаев заражения, а также своевременное подготовке медицинских учреждений в России к пандемиии, пишет газета «Известия».

При этом он напомнил, что в нашей стране всего 0,8% случаев заражения COVID-19 заканчиваются смертью больного.

«Конечно, эта цифра может вырасти в 2-3 раза, – подчеркнул он. – Но она уже на порядок ниже, чем тот, что наблюдалось на этом же этапе в Италии и Испании на этом же этапе распространения коронавируса. Здесь у нас очевидный успех», – резюмировал Лукашев, добавив, что следует обращать внимание не на суммарное количество случаев заражения, а на статистику тяжёлых случаев и летальных исходов.

Статистика по коронавирусу на 18 апреля в России и Москве

За последние сутки в России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 4 785 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 36 793 пациентов с COVID-19. Днём ранее в России было зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 2 648 новых заболевших. Общее число зафиксированных пациентов с коронавирусом в столице, таким образом, достигло отметки 20 753. На втором месте – Подмосковье (+428 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+139).

За время эпидемии от коронавируса в России умерло 313 человек, из них 40 человек скончался за минувшие сутки. Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля в российской столице действует пропускной режим. Граждане смогут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска. Для его оформления простят пользоваться формой на сайте nedoma.mos.ru.

Для передвижения пешком пока разрешения не требуется. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе мэрии.