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Биржи США стремительно растут на фоне скачка нефтяных цен

Москва, 02.04.2020

Основные фондовые индексы США стремительно растут на фоне резкого скачка нефтяных цен. Так, индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 1,59%, до 21277,1 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 1,34%, до 7459,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 1,89%, до 2517,2 пункта.

Резкий скачок котировок на «чёрное золото» поддерживает торги региона. В частности, дорожают акции компаний энергетического сектора. Так, акции Exxon Mobil выросли в цене на 11,5%, Chevron — на 13%, Schlumberger — на 16%.

Ранее сообщалось, что нефть показала феноменальный рост в четверг после заявления президента США Дональда Трампа, что он ожидает, что глава РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявят о соглашении о сокращении производства нефти. По словам Трампа, сокращение составит от 10 млн баррелей до 15 млн баррелей в день, сообщает CNBC.

Сразу после этого удорожание нефти сорта Brent достигло 40%, WTI – около 30%. На этих новостях вырос и курс российского рубля, который развернулся к доллару и евро. На торгах Московской биржи курс доллара, который до заявления Трампа составлял 79,12 руб., упал до 77,99 руб. Резко подешевел и евро – с 85,91 руб. до 84,41 руб.

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