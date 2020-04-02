Губернаторы Коми и Архангельской области ушли в оставку

Губернаторы Архангельской области Игорь Орлов и Республики Коми Сергей Гапликов подали в отставку, передает «Интерфакс».

Орлов объяснил свое решение «определяющим для него мнением народа и позиции президента» по подготовке региона к предстоящим выборам.

«Для меня определяющим, буду ли я работать губернатором, является мнение населения и позиция президента», - разъяснил Орлов свое мнение. Чиновник уточнил, что принял решение после изучения больших социологических исследований.

«По результатам мне понятно, что мне необходимо обратиться к президенту, чтобы он принял решение, кто будет готовить Архангельскую область к предстоящим выборам губернатора», - добавил чиновник.

Он выразил благодарность всем, кто все эти годы работал с ним в одной команде, а также гражданам региона, которые голосовали за него на прошедших выборах. Орлов заверил, что сделал все от него зависящее, чтобы его родина – Поморье, «развивалась на благо жителей этого региона».

Глава Коми Гапликов, в свою очередь, разъяснил, что принял свое решение после «долгих и серьезных размышлений» и считает его единственно верным. По словам Гапликова, он уже направил обращение президенту России.

К настоящему моменту известно, что президент РФ принял отставку Орлова, назначив временно исполняющим обязанности главы Архангельской области руководителя Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.