Кабмин РФ выпустит постановление о закупке тестов на коронавирус

До конца текущей недели Кабмин РФ выпустит постановление о закупке зарубежных тест-систем на коронавирус. По словам вице-спикера РФ Татьяны Голиков, эти тесты уже апробированы и успешно используются, передаёт РИА Новости.

В свою очередь первый заместитель председателя социального комитета верхней палаты российского парламента Валерий Рязанский предложил упростить систему государственной регистрации тестов в условиях пандемии.

Между тем спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе заседания палаты сообщила, что накануне разговаривала с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

«В ходе беседы мы было подтверждено, что тот закон, который мы приняли и который позволяет правительству объявлять режим ЧС на территории страны, позволяет в упрощенном порядке закупать тест-системы», – подчеркнула председатель Совфеда, добавив, что правительство до конца недели подготовит соответствующее постановление о закупке тест-систем, которые работают в других странах.

По данным оперативного штаба, общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в России выросло за истекшие сутки на 771. В общей сложности в России насчитывается по данным на 2 апреля 3,5 тыс. инфицированных COVID-19. По уточненным данным заражения зафиксированы в 29 регионах страны.

Наибольшее число заболевших коронавирусом за стуки выявлено в Москве – 595 новых случаев, 43 случая зафиксировано в Подмосковье, 22 – в Санкт-Петербурге. Также выявлено 10 больных в Нижегородской области, 11 инфицированных – в Ленинградской области. 10 человек – в Дагестане.

Согласно информации Роспотребнадзора, по состоянию на 08:00 мск 2 апреля, в мире было зафиксировано 933 679 подтверждённых случая коронавируса, суточный прирост составил 76 237. Самыми неблагополучными странами в эпидемиологическом плане являются США, Италия и Испания (более 90 тыс.).

Напомним, новая инфекция распространилась по миру в начале января 2020 года из китайского мегаполиса Ухань. В настоящее время в Поднебесной заявили о победе над эпидемией, также в стране постепенно входит в обычный режим внутренний туризм.