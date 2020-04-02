Компания «Эвалар» сможет выпускать до 1,2 млн упаковок антисептиков ежемесячно

Фармацевтическая компания «Эвалар» переоборудовала производственные линии под выпуск антисептических средств: спиртосодержащих спреев, гелей-санитайзеров, и растворов.

На данный момент производственные мощности позволяют выпускать до 500 тысяч упаковок антисептиков в месяц, при полном развёртывании мощностей производство готово обеспечить до 1,2 млн упаковок ежемесячно. Первые отгрузки запланированы на начало апреля.

«Сегодня мы видим, что антисептические средства стали предметом первой необходимости, при этом их критически не хватает: в аптеках и магазинах антисептиков или нет, или они очень дороги. В сложившейся ситуации мы приняли решение оперативно переоборудовать наши производственные линии, чтобы обеспечивать население доступными антисептиками. Понимая же всю сложность эпидемиологической ситуации в Москве, мы приняли решение о том, что первая отгруженная партия антисептиков будет безвозмездно передана в службу социальной защиты города Москвы для распространения среди населения и волонтеров», - сказала генеральный директор ХК «Эвалар» Лариса Прокопьева.