Компания P&G безвозмездно направила на борьбу с пандемией 15 млн долларов

Компания Procter & Gamble (бренды Always, Ariel, Gillette, Head&Shoulders и другие) передала на борьбу с пандемией коронавируса и ее последствиями 15 млн долларов, а также ввела в эксплуатацию линии по производству санитайзеров и медицинских масок. Первым этапом помощи в России станет передача 76 тонн собственной продукции для 21 тыс. пенсионеров и членов малообеспеченных семей.

Так, российское подразделение компании планирует обеспечить своей продукцией наиболее незащищенные слои населения в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Воронеже, Рязани, Краснодаре и Кемерово. Предполагается, что волонтеры доставят корзины с продуктами и предметами первой необходимости на дом пенсионерам и малообеспеченным семьям. Будут направлены товары первой необходимости для стирки, мытья посуды, влажной уборки дома, и личной гигиены. Семьям с детьми - продукция бренда Pampers.

Европейское подразделение также направило помощь в виде продукции компании на общую сумму 10 млн долларов, из них 1 млн долларов международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца. На собственных предприятиях в Китае, Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке компания наладила работу по изготовлению масок для лица. На пяти заводах P&G в разных странах установлены и введены в эксплуатацию новые линии по производству дезинфицирующих средств производительностью не менее 45 000 литров в неделю.