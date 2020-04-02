Найдено объяснение быстрому распространению коронавируса

Согласно новому исследованию ученых Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), результаты которого опубликованы в журнале Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR), передача коронавируса может происходить за 1-3 дня до появления первых симптомов заболевания. Это еще больше затрудняет сдерживание быстрого распространения коронавируса COVID-19, который на данный момент заразил в мире 938 тыс. человек и унес жизни 47 тыс. человек.



Карта коронавируса онлайн: maps.arcgis.com

Исследование проводилось на основе данных, полученных в Сингапуре с 23 января по 16 марта. Из 243 случаев заражения коронавирусом 157 произошли внутри Сингапура, то есть не были завезены извне. Из этих 157 случаев инфицирования как минимум 10 являются бессимптомными, то есть заражениями, которые произошли до того, как у источника коронавируса появились признаки заболевания.

«Данные о бессимптомной передаче в Сингапуре в сочетании с данными других исследований подтверждают теорию, что коронавирус может распространяться до появления симптомов или вообще без них»,- делают вывод авторы исследования из CDC.

Не ясно, как долго люди могут носить коронавирус до появления симптомов, но американские исследователи считают, что в Сингапуре это произошло за 1-3 дня до их появления. Распространение коронавируса COVID-19 может происходить различными путями, но в первую очередь воздушно-капельным.

Еще в одном исследовании по определению способности распространения вируса до появления симптомов у его носителей участвовали американские ученые из университета Техаса, а также из Франции, Китая и Гонконга. Они изучили более 450 случаев заражения COVID-19 в 53 китайских городах. Оказалось, что 10% относятся к бессимптомным.

«Данные дают основание говорить, что этот коронавирус может распространяться как вирус гриппа,- заявила один из авторов исследования, профессор биологии университета Техаса Лорен Майерс.- Это значит, что мы должны действовать как можно быстрее и как можно более агрессивно для борьбы с угрозой распространения болезни».

Профессор Майерс считает, что результаты ее исследования подтверждают важность карантинных мер и самоизоляции, закрытия школ, ограничения поездок и отмены массовых скоплений людей и так далее.

По данным на 2 апреля, общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в России выросло за истекшие сутки на 771, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные оперативного штаба. В общей сложности в России насчитывается по данным на 2 апреля 3,5 тысячи инфицированных новой коронавирусной инфекцией. По уточненным данным заражения зафиксированы в 29 регионах страны. Наибольшее число выявлено в Москве - 595 новых случаев, 43 случая зафиксировано в Московской области, 22 - в Петербурге. Также выявлено 10 больных в Нижегородской области, 11 инфицированных находятся в Ленинградской области. 10 человек, заболевших коронавирусом, находятся в Дагестане.