Курс доллара: рубль резко отреагировал на заявление Трампа

Российский рубль резко отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, который в своём микроблоге в Twitter написал, что российский лидер Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявят о соглашении о сокращении производства нефти от 10 млн баррелей до 15 млн баррелей в сутки. То есть этот объем больше в 10 раз, чем обсуждалось 6 марта в Вене на встрече ОПЕК+.

Сразу после этого курс доллара, который на торгах Московской биржи составлял 79,12 руб., упал до 77,99 руб. Резко подешевел и евро, с 85,91 руб. - до 84,41 руб.

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Феноменальный рост показала и нефть – WTI подскочила более чем на 25%, Brent на 35%.

Ранее Трамп сообщил, что переговорил по телефону с лидерами КСА и России и пришел к выводу, что страны могут договориться об окончании ценовой войны, то есть о снижении добычи нефти, в течение нескольких дней. Это должно привести к росту цен на нее.

«Глобальная нефтяная отрасль в руинах,- подчеркнул американский лидер.- Такая ситуация очень невыгодна для России, очень невыгодна она и для Саудовской Аравии. Я хочу сказать, что она крайне невыгодна для обеих стран. Думаю, они договорятся», - отметил Трамп.