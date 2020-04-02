Курс доллара: рубль удерживает от обвала только один фактор

В первый день второго месяца календарной весны российский рубль слабо менялся к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики к основным резервным мировым валютам.

Так, по данным на 19:00 мск на вечерних торгах Московской биржи курс доллара составил 78,86 руб., что на 48,75 коп. выше уровня закрытия вторника. При этом единая валюта ЕС торговалась по 86,24 руб., подешевев на 25,75 копейки. Таким образом, стоимость бивалютной корзины за сутки увеличилась всего на 15,23 коп. – до 82,18 руб.



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Большинство экспертов считает, что рубль накануне торговался разнонаправлено к доллару и евро вслед за их динамикой на глобальном рынке. Так, американская валюта вечером 1 апреля возобновила рост к большинству мировых валют на Forex, в том числе и к евро. Произошло это на фоне возобновления опасений влияния пандемии смертельного коронавируса на глобальную экономику. При этом позитивное влияние на рубль оказывали вчера такие факторы, как отсутствие активных распродаж на рынке «чёрного золота» и валютные интервенции российского регулятора в рамках бюджетного правила.

По мнению Андрея Кадулина из банка «Санкт-Петербург», вчера торговые площадки по всему миру вернулись к падению на фоне усиливающегося давления со стороны пандемии COVID-19. При этом он отметил, что из коронавирусной паники инвесторы фактически перестали обращать внимание на остальной новостной фон.

«В частности, снижение вчера происходило, несмотря на сообщения о подготовке властями США нового пакета поддержки экономики. А ведь этот пакет по своим объёмам не меньше согласованного в это воскресенье. Но сейчас никакие принимаемые экономические меры не могут вылечить вирус и удержать рынок от локального падения в случае дальнейшего ухудшения ситуации с коронавирусом в США. Однако эти монетарные и фискальные стимулы всё-таки создают условия для восстановления экономики и поддержки пострадавших отраслей, что в будущем будут учитывать инвесторы», – пояснил эксперт.

Кроме того, он напомнил, что рынок «чёрного золота» продолжает находиться под очень сильным давлением. Именно поэтому, как считает Кадулин, рубль, несмотря на некоторое укрепление к евро, в среду всё-таки продолжал слабеть вместе с другими валютами развивающихся стран.

«Такие внешние факторы, как мировые цены на нефть и острожное отношение трейдеров к риску, пока остаются определяющими для нацвалюты. Рубль сейчас поддерживает только политика ЦБ РФ, который при текущих ценах на «чёрное золото» увеличил объём, продаваемой на рынке валюты, что удержало рубль от более серьёзного падения», – резюмировал он.

Анна Бодрова из ИАЦ «Альпари» заявила, что пока инвесторам чрезвычайно трудно прогнозировать что-то дальше суток.

«Если к кому-то сейчас на рынках и поворачивается лицом фортуна, то это внутридневные спекулянты. Остальным же остается лишь ждать», – отметила она.

При этом эксперт убеждена, что нефть уже сегодня может снова оказаться под давлением. Она пояснила, что, во-первых, с 1 апреля перестало действовать соглашение ОПЕК+, а запасы сырья в США за неделю выросли на 13 млн баррелей, что очень много для этого времени года.

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«Баррель нефти Brent вчера падал на 5%, но при пробое 25 долл. вниз за бочонок «чёрного золота» этого сорта откроется дорога без препятствий и к отметке в 23 долл., что естественно сразу же отбросит рубль в коридор 80-82 руб. Создается впечатление, что вчера доллару что-то сильно мешало на внутреннем рынке. Не может быть сейчас рубль столь устойчив на таком зыбком фоне. Евро же скорректировался в среду к 86,17 руб. и сегодня наверняка останется в диапазоне 85-88 руб., а вот доллар может укрепиться к рублю», – предположила Бодрова.

Антон Покатович из «БКС Премьер» считает, что падение курса рубля вчера сдерживалось действиями российского Центробанка.

«На мой взгляд политика нашего регулятора сейчас является основным фактором поддержки курса рубля. Но даже это не поможет, если нефть рухнет за отметку ниже 20 долл. за баррель сорта Brent. А при такой низкой ценовой конъюнктуре давление на российскую валюту будет усиливаться, что вполне естественно. Поэтому курс рубля уже в самое ближайшее время будет тяготеть к уровням 80-80,5. Также, если такая ценовая конъюнктура в нефти будет наблюдаться одновременно с возобновлением снижения глобальных рынков, то курс рубля может обвалится ниже 82, что губительно скажется на российской экономике», – отметил Покатович.

Пессимистически смотрит на перспективы курса рубля и Олег Кочетков из МТС Банка. По его мнению, рублю вообще сейчас неоткуда черпать позитив, поэтому рынок в лучшем случае продолжит консолидацию в диапазоне 78-81 руб. за доллар.

«Нынешняя глобальная обстановка ужасная, равновесие очень хрупкое. Что будет дальше сказать сложно, но для рубля самые тяжёлые времена ещё впереди», – уверен он.