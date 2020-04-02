Матвиенко предположила, почему россияне стали покупать больше водки

В Ассоциации производителей алкоголя заявили, что россияне стали покупать чаще водку. Как объяснила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, это происходит потому, что наши соотечественники используют водку для наружного применения из-за нехватки антисептиков, передаёт РИА Новости.

По её словам, производители алкоголя успокоили сенаторов, что россияне стали чаще покупать водку не потому, что «на нерабочей неделе стали больше выпивать, а из-за нехватки дезинфицирующих средств».

Матвиенко ещё раз подчеркнула, что в период пандемии граждане используют водку именно для наружного применения.

По данным оперативного штаба, общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в России выросло за истекшие сутки на 771. В общей сложности в России насчитывается по данным на 2 апреля 3,5 тыс. инфицированных COVID-19. По уточненным данным заражения зафиксированы в 29 регионах страны.

Карта распространения коронавируса: maps.arcgis.com

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, обращаясь к гражданам страны, объявил о продлении в РФ выходных до конца месяца. По его словам, в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 нерабочие дни в РФ продлены до 30 апреля. При этом работодатели должны сохранить все выплаты работникам. Кроме того, российский лидер заявил, что предоставит дополнительные полномочия главам регионов.

Наибольшее число заболевших коронавирусом за стуки выявлено в Москве – 595 новых случаев, 43 случая зафиксировано в Подмосковье, 22 – в Санкт-Петербурге. Также выявлено 10 больных в Нижегородской области, 11 инфицированных – в Ленинградской области. 10 человек – в Дагестане.

Согласно информации Роспотребнадзора, по состоянию на 08:00 мск 2 апреля, в мире было зафиксировано 933 679 подтверждённых случая коронавируса, суточный прирост составил 76 237. Самыми неблагополучными странами в эпидемиологическом плане являются США, Италия и Испания (более 90 тыс.).

Напомним, новая инфекция распространилась по миру в начале января 2020 года из китайского мегаполиса Ухань. В настоящее время в Поднебесной заявили о победе над эпидемией, также в стране постепенно входит в обычный режим внутренний туризм.