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Минск намерен закупить у Москвы нефть по рекордно низкой цене

Москва, 02.04.2020

Белоруссия намерена закупить в апреле у России 2 млн т нефти по $4 за баррель, пишет РБК. По заявлению главы правительства страны Сергея Румаса, снижение закупочной стоимости сырья объясняется «жесткой и последовательной установкой» кабмина Белоруссии от президента республики Александра Лукашенко.

«Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации, — около $4 за баррель», - цитирует БелТА Румаса. Он уточнил, что переговоры с российскими компаниями о поставках нефти в апреле будут завершены сегодня, 2 апреля. Сторонам удалось найти «взаимоприемлемое решение» о поставках нефти без премий в 2020 году, сообщил Белоруссии в России Владимир Семашко.

По заявлению официального представителя «Транснефти» Игоря Демина, в марте текущего года на нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии было поставлено менее 300 тыс. тонн нефти, из которых 246 тыс. тонн на Полоцкий НПЗ и 32 тыс. тонн на Мозырский НПЗ. Топ-менеджер сообщил также, что на апрель текущего года подано заявок на 633 тыс. т на Мозырский НПЗ и 375 тыс. т на Полоцкий НПЗ от российских производителей.

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