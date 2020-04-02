«Не будет такого понятия, как чартерный туризм»

Туристический бизнес ощутил на себе влияние последствий коронавируса сильнее других. Туркомпании обязаны решать проблемы с огромными денежными возвратами туристам, однако при этом они не имеют сегодня никакого финансового притока. Некоторые туркомпании (операторы и агентства) новый туристический сезон уже не откроют. О том, что происходит в туристической сфере в настоящий момент мы поговорили с Виктором Мархотиным, генеральным директором компании «Туроператор Финам», который специализируется на индивидуальных турах.

- Когда вы поняли, что в туристической отрасли начинаются проблемы и какая была ваша реакция?

- Когда в декабре весь мир узнал о первом случае заражения коронавирусом в Китае, я всех клиентов переориентировал на бронирование весенне-летних туров в феврале-марте. Лучше было переждать и переплатить. Но в феврале уже была такая ситуация, что здравомыслящие клиенты решили подумать об отпуске позже.

- Что сейчас происходит в туристическом бизнесе?

- Некоторые турагентства закрылись, речь идет о средних и маленьких. Остальные игроки в ожидании. Ситуация у туроператоров по чартерным и индивидуальным турам немного разная. Чартерные должны заранее оплатить бОльшую часть поездки: авиаперелет, отель, трансфер. В индивидуальных турах в основном оплата происходит перед заездом, обычно за неделю до заезда, а если заезда нет, то деньги остаются у туроператора. Поэтому у чартеров, а ими занимаются известные крупные туркомпании, сейчас гигантские проблемы, связанные с тем, что авиакомпании и отели деньги не возвращают: если авиакомпании готовы хоть как-то возвращать деньги, то 50-60 процентов гостиничного бизнеса деньги возвращать не хотят. Из-за этого у крупных туроператоров серьезные проблемы, и они не закроются только в том случае, если их вытащит инвестор или государство. Но есть один важный нюанс: под ударом оказались не все чартеры - у многих чартерных туроператоров деньги сейчас не ушли на оплаты, а остались внутри компании. После банкротства крупнейшего мирового туроператора Великобритании Thomas Cook Group в сентябре 2019 года, которого не поддержало государство, все отели пересмотрели контракты с туроператорами и снизили авансы до 30-50 процентов от стоимости тура, который туркомпания должна внести в течение трех дней с момента бронирования, остальные деньги вносятся за месяц до поездки или в течение месяца действия тура. Поэтому некоторые наши игроки просто не успели внести плату по турам, и часть денег осталась в компаниях, но какие суммы есть в наличии и у каких компаний – никому, кроме них, не известно. Туристы этого не понимают и повально требуют у операторов и агентств вернуть свои деньги, но не все компании эти деньги могут быстро вернуть.

- А когда будет понятно закроются наши туркомпании или нет?

- Ситуация прояснится в мае. Она сейчас и так очень непростая, да еще осложняется и другим обстоятельством: у большинства туроператоров страховка по страхованию гражданской ответственности туроператора перед третьими лицами заканчивается в апреле-мае, а большинство страховых компаний не готовы продлевать всем игрокам эту страховку. Те, кому ее не продлят - в зоне большего риска – они первыми могут быть закрыты. Но и без этого обстоятельства есть серьезные опасения по возможному закрытию крупных игроков туристической отрасли из топ – 5.

- Какие меры государство предлагает для поддержки бизнеса?

- Каких-то конкретных и эффективных мер пока нет. Самое первое, что было предложено – отсрочка по налогам до полугода, которую пообещал Владимир Путин. При этом речь шла о том, что такую отсрочку получат все без обязательств, то есть приходит предприниматель и ему эту отсрочку дают, но по факту так просто он ничего получить не может сейчас. Многие компании тут же обратились в налоговую, где им разъяснили, что отсрочку могут предоставить только при условии какой - либо гарантии со стороны компании: банковской или недвижимости. Чтобы предоставить первую, компаниям необходимо брать кредиты и тут есть инициатива от «Сбербанка» и «ВТБ» давать кредиты под 0% годовых, но опять же, далеко не все компании эти кредиты смогут получить. Туристическую отрасль, честно говоря, еще до всех этих событий кредитовали плохо. Как я понимаю, «Сбербанк» больше «помогает» по зарплатам, то есть деньги, которые он выдает, идут на то, чтобы предприниматель покрыл частично зарплаты – это половина или треть от оклада, в целом хорошая помощь, но компаниям-то деньги нужны не под эти задачи, а для того, чтобы предоставить гарантии по налоговой отсрочке. Поэтому сейчас все ждут решения «ВТБ». Что касается недвижимости, то там тоже все запутано, не понятно есть она или нет, потому что турфирма зарегистрирована на частное лицо и тогда в качестве недвижимости выступает его личная недвижимость, поэтому все компании видят выход в банковском займе. При этом некоторые компании могут использовать новый кредит на перекредитование старого кредита, минимально средняя процентная ставка нормального банка под хорошие гарантии примерно 12% годовых, что для турфирм немало, особенно сейчас.

- Когда можно ждать восстановления туризма, как внутреннего, так и зарубежного?

- Италия говорит про апрель, Европа и Россия ориентируются на открытие сезона до конца июня. Но нужно понимать, что даже если в июне все стабилизируется, новых продаж до конца года глобально не будет, на отдых полетят только те туристы, которые не смогли это сделать сейчас и перенесли поездку, сохраняя за нее плату на депозите у туроператоров. Кроме того, цены осенью намного выше. К нам обращался один турист за консультацией, он взял тур у одного оператора, который предложил ему депозит и перенести тур на осень, но с доплатой 100 тысяч, то есть в мае турист должен был улететь за 140 тысяч, в сентябре за 240 тыс. Мало кто об этом из туроператоров говорит, все заявляют, что перенос даты по турам произойдет за те же деньги, но это не так.

- А что тогда туристам делать?

- Можно подать в суд. Неважно, где был приобретен тур – у оператора или агентства, все деньги за тур у оператора. Поэтому в суд необходимо подавать на оператора, а если тур куплен у туристического агентства, то заявление в суд необходимо подавать и от него: туристу вместе с агентством необходимо написать судебную претензию оператору по возвращению денег на расчётный счёт. Но в связи с тем, что суды идут в России очень долго, а сейчас еще торгово-промышленная палата выдает компаниям бумаги с признанием форс-мажора, с ними компании деньги тоже быстро возвращать не будут, то возврат денежных средств может сильно затянуться. Но это лучше, чем доплачивать за тур, тем более не факт, что компания не обанкротиться после того, как ей не продлят страхование.

- Продажи на будущий сезон открыты?

- Продажи открыты, другое дело, что на 21 год никто не знает, какие будут цены. Сейчас рынок в очень плохой ситуации, каждый турист может отсудить свои деньги в течение полугода. Но если все будут судиться, и туроператору не даст денег инвестор, 50-60 процентов компаний закроются. Это полностью изменит рынок туризма: не станет такого понятия, как чартерный туризм, никто не будет заранее выкупать самолёты. Значит, поездки будут стоить ощутимо дороже.

Что будет непосредственно этим летом?

- Если мы пойдём по сценарию других стран, в июне нас откроют, в июле-августе у людей не будет денег на поездки, потому что многие сейчас без работы, зарплаты урезали. Даже те, у кого есть деньги говорят, что деньги тратить не будут. Сейчас открывается Китай, но туда никто не едет. Когда откроется Россия - большого притока иностранных туристов не будет, да и наши туристы вряд ли с большой охотой поедут за рубеж. Но при этом будет развиваться внутренний туризм и довольно активно, я думаю, что он вырастет на 40%, по отношению к текущему году с нового 2021 года.