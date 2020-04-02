Цена на российскую нефть ушла «в минус»

Парадоксальная ситуация сложилась на рынке нефти из-за глобального обвала нефтяных цен.

Из-за резкого снижения мировых нефтяных котировок экспортная стоимость российской нефти Urals стала отрицательной, сообщает новостная служба аналитического агентства Argus.

«Ценовые формулы начали соответствовать отрицательным значениям», - говорится в материале. Уточняется, что данные формулы являются главным ориентиром в процессе образования цены на внутреннем рынке.

Эксперты сообщают, что стоимость тонны котировки российской нефти «Urals FIP Западная Сибирь формула» равнялась 30 марта минус 1,007 рублей. 1 апреля котировка опустилась еще больше до минус 1,2 тысячи.

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Ситуация сложилась по причине того, что по условиям поставок FIP продавец обязан доставить товар к трубопроводу за свой счет. То есть стоимость российской нефти превысили затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и другие расходы марки Urals в Северо-Западной Европе и Средиземноморском регионе в период 30 марта – 1 апреля.

Агентство сообщает, что ситуация застала врасплох многих игроков рынка, поскольку цены на годовые поставки "черного золота" устанавливаются ими из расчета формулы в течение месяца поставки.

Ранее сообщалось, что стоимость Urals в Северо-Западной Европе обрушилась 30 марта до минимальных показателей, начиная с 1999, составив $13 за баррель.