Бескокойство среди предпринимателей нарастает

Проблемы изменили профиль

В текущей ситуации, когда определенная часть предприятий, и в первую очередь, сектора МСБ, закрыты, предприниматели обеспокоены рядом потенциальных проблем. Согласно опросу, проведенному аппаратом уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей, среди наиболее актуальных для бизнеса вопросов, падение спроса, убытки, необходимость сокращения персонала или расходов на фонд оплаты труда и вероятный срыв обязательств по выплате налогов в бюджет.

Так, говорится на сайте уполномоченного при президенте, падение спроса как главную проблему отметили более 50% опрошенных в сфере услуг (без учета туризма), общественного питания, торговли непродовольственными товарами, транспортных услугах и гостиничном бизнесе. Минимальные показатели падения спроса пока зафиксированы у аптек, торговли продуктами и в обрабатывающем производстве.

На втором месте в рейтинге проблем – ожидание плановой убыточности компаний в следующем налоговом периоде. Чаще других ее называли представители все тех же, наиболее пострадавших в кризис отраслей – гостиницы, сфера услуг, торговля непродуктовыми группами и предприятия общественного питания.

Сократить персонал или уменьшить зарплаты работникам планируют владельцы 49% предприятий сферы услуг (без учета туризма) и общественного питания, 45% гостиниц, 37% магазинов, торгующих непродовольственными товарами, 26% предприятий транспорта, более 20% предприятий обрабатывающего производства и строительства.

Считают вероятным срыв обязательств по выплате налогов в бюджет более 30% компаний сферы услуг (кроме туризма), гостиниц, торговли непродовольственными группами, общественного питания, и более 20% представителей транспортных предприятий. Предприниматели в разных регионах России также часто называли среди проблем: невозможность оплачивать арендные и коммунальные платежи, обслуживание обязательств перед банками и лизинговыми компаниями, срыв договорных обязательств и рост стоимости или ограничение по объемам импортного сырья и оборудования.

Реже других назывались растущая регуляторная нагрузка и количество контрольно-надзорных мероприятий, неплатежи по госзакупкам и отказ налоговой возвращать ранее переплаченные налоги, а также усиление камеральных проверок.

На чем все держится

Размышления об экономике и о падении ВВП в период объявленных семидневных каникул невольно приводят к мысли: почему семь или даже 14 выходных дней могут обрушить так много производственных цепочек и цепочек в сфере услуг? Из чего на самом деле состоит та самая цифра ВВП, которой по итогам 2020 года пророчат падение на 5-10%, если она не выдерживает нескольких выходных дней? Может быть, говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, эта цифра изначально была нерепрезентативна, не отражала реального наполнения экономики устойчивыми, долгосрочными производствами и проектами? Или изначально большая часть предприятий были неустойчивыми, недолгосрочными?

Как считает аналитик, крупные производства не могут себе позволить быть остановленными, например, сталелитейные станы 5000, поскольку запустить их сложнее, чем остановить. Многие нефте- и газодобывающие производства аналогично, продолжают работать, и именно они являются стержнем российской экономики. Малый и средний частный же бизнес никогда не были приоритетом развития, он, с точки зрения правительства, легко банкротится и легко открывается вновь, и поэтому получит только небольшие послабления по налогам. Правительство можно понять: на фоне пандемии вскрываются и более тяжелые и срочные проблемы, например, желание регионов проводить политику, независимую от федерального центра, обосабливаться. На недопущение этого процесса будут брошены все силы.

Для малого бизнеса основным вызовом в период пандемии является падение потребительского спроса практически до нуля. Это, объясняет Алексей Антонов, означает нулевую или близкую к нулю выручку, а в отсутствие резервов — закрытие предприятия или его резкую переориентацию на новую нишу. Резко переориентировать команду на новое направление могут единицы руководителей, это такое же искусство, как и способность открывать новые бизнесы с нуля.

По данным «Эвотор», в России приостановили работу 37% торговых точек, а если смотреть на Москву, то аналогичный показатель находится на уровне 73%. Закрывшиеся заведения общепита могут породить до 500 тыс безработных, и это источник социальной нестабильности. Плюс высокая закредитованность населения и отсутствие сбережений у 63% граждан не оставляют надежды на восстановление спроса в течение следующих 6 месяцев.

Цена поддержки

Проведение опроса уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей говорит о том, что властям небезразлично положение дел в малом и среднем бизнесе в условиях ввода карантинных мер из-за распространения эпидемии COVID-19, считает, в свою очередь, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Важно, по его словам, что этот диалог есть, и у бизнесменов есть возможность донести свою позицию до государства, которая в конечном счете может повлиять на подстраивающийся в зависимости от складывающейся ситуации план правительства по поддержке экономики.

Последняя версия предлагаемых мер уже достигла 1,3 трлн руб., или порядка 1,2% от ВВП, отмечает эксперт. В частности они предполагают снижение ставки страховых взносов для работников МСП на сумму зарплаты, превышающую МРОТ, с 30% до 15%; отсрочку по кредитам на полгода и возможность реструктуризации задолженности по приемлемым ставкам для субъектов МСП; распространение «кредитных каникул» на ИП и мораторий на подачу заявлений о банкротстве кредиторами на срок шесть месяцев в наиболее пострадавших от COVID-19 отраслях. Также бизнесу предоставлена отсрочка по всем налогам кроме НДС на шесть месяцев, а микропредприятиям – и по страховым взносам.

Крупнейшие банки страны, в частности Сбербанк и ВТБ, получив ликвидность от Банка России, готовы кредитовать компании под нулевую ставку, если средства пойдут на выплату зарплат, хотя сумма кредита будет рассчитываться исходя из МРОТ на каждого работника. Правительство ввело и возможность временно не вносить арендные платежи, но только в случае, если арендатором выступает государство или муниципальные органы власти. Помимо этого, были приостановлены налоговые, таможенные и прочие проверки МСП.

Во многом введенные меры смогут облегчить нагрузку на бизнес в условиях резкого падения спроса и сфокусироваться на том, как пройти этот непростой период, не отвлекаясь на другие острые моменты, которые также благодаря антикризисным мерам утратили свою актуальность, полагает Михаил Коган. Хотя бизнес, конечно, желал еще большего – не отсрочку по налогам, а кредитные каникулы.

Сейчас очевидно, что на плаву останутся не все, в случае если возвращение к привычной жизни после спада эпидемии коронавирусной инфекции будет отсрочено. Счет может буквально идти на недели. Так, по оценкам Торгово-промышленной палаты, затягивание распространения COVID-19 приведет к угрозе банкротства 3 млн предпринимателей, в итоге без работы могут оказаться 8,6 млн человек или каждый восьмой работник.