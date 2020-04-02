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Почему Россия прекратила закупку резервов золота

Москва, 02.04.2020
Банк России приостановил приобретение золота у российских производителей. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, рынок золота заметно лихорадит — поставки физического металла начали срываться, а цены на него пошли вверх. Но решение регулятора связано не только с текущей конъюнктурой
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  • Почему Россия прекратила закупку резервов золота

Золото составляет более 20% российских международных резервов

Фото из открытых источников

В последнее время на рынке золота сложилась крайне напряженная ситуация. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, поставки физического металла начали срываться.

При этом именно физический спрос является доминирующей силой в данный момент времени. Это и привело к невиданной до настоящего времени разнице в цене между бумажными контрактами на этот драгоценный металл и физическими слитками.

На этом фоне в начале недели Центральный банк России сделал неожиданное заявление. Регулятор сообщил, что с 1 апреля приостанавливает закупки золота у российских производителей.

«С 1 апреля 2020 года Банк России приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов. Дальнейшие решения о покупке золота будут приниматься в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке», — говорится в заявлении ЦБ РФ.

В последние годы Банк России доминировал на рынке золота, каждый месяц в течение последних трех лет последовательно увеличивая свои золотые резервы. Согласно данным Всемирного совета по золоту, российский регулятор только в прошлом году купил 158,1 тонн золота, а в январе этого года еще 8,1 тонну. 

И хотя ЦБ в ближайшее время не будет увеличивать свой золотой запас, аналитики уверены, что и продаж металла от него ждать не стоит.

Тогда возникает логичный вопрос, с чем же связано решение приостановить покупки и для каких целей? Можно привести четыре основные причины такого решения.

1.Россия достигла лимита в отношении доли золота к общему объему ЗВР.

На данный момент золото составляет более 20% российских международных резервов, что является исторически очень высоким уровне, последний раз эта отметка была зафиксирована в 2000 г. Кроме того, доля золота в резервах также очень велика по сравнению с другими центральными банками.

Учитывая, что сейчас часть ЗВР была потрачена на стабилизацию валютного рынка, ЦБ, возможно, сейчас не видит смысла покупать дополнительные объемы драгоценного металла.

2. Ослабить напряженность на рынке

Вторая версия – менее правдоподобна, однако также имеет право на жизнь. Учитывая ситуацию на рынке, которая описывалась выше, существует вероятность, что ЦБ не хочет создавать излишнее давление, учитывая, что физический металл получить сейчас не так просто. К тому же, за него придется переплачивать, опять же, поскольку слитки торгуются с премией к бумажной цене. Смысла в этом нет. Более того, чем больше в мире будет владельцев золота, тем быстрее пойдет процесс дедолларизации, чего хотелось бы руководству страны.

3. Дать возможность производителям заработать

Эта теория опять же связана с премией на физический металл. Поскольку сам ЦБ покупает золото только у российских компаний, в текущей рыночной ситуации имеет смысл дать им возможность поставлять металл на мировые рынки и зарабатывать на премиях. В такой ситуации в выигрыше остаются все: ЦБ не будет переплачивать, а производители без труда найдут своего покупателя по хорошей цене.

Заявление регулятор служит своего рода сигналом для компаний, чтобы они перенаправили свои объемы на международный рынок.

4.ЦБ разлюбил золото

Как уже было сказано выше, ЦБ был крупнейшим покупателем золота в последние годы и эти покупки во многом были опорой для роста цен. Тем более, что большинство инвесторов желали покупать не активы-убежища, а совершать более рисковые сделки.

Но почему же сейчас, когда все хотят купить золото, российский Центробанк отказывается от этой идеи?

Он уже накопил драгоценного металла на 120 млрд долларов и, возможно, считает, что готов встретить худший сценарий для финансовой системы во всеоружии.

А признаки надвигающегося краха действительно есть. Как еще можно объяснить практически вертикальный взлет стоимости страховки от дефолта США?

Если в феврале пятилетние CDS на Америку торговались по 14 пунктов, то сейчас котировки находятся уже выше 24.

Крах доллара – пока еще мифическая, но, возможно, вполне реальная угроза в перспективе ближайших лет. А накопленный ЦБ объем золота в таком случае будет ценен как никогда.

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