Несмотря на то, что большинство регионов страны находятся сейчас на карантине и в режиме самоизоляции, многие россияне надеются, что к началу лета ситуация обязательно поменяется в лучшую сторону, поэтому уже сейчас задумываются об отпусках. Для них синоптики подготовили долгосрочный прогноз на июнь-2020. По данным метеорологов, в первом календарном месяце лета на Русской равнине будет ещё не жарко, но уже тепло и дождливо.

Погода в Москве в июне-2020. Точный прогноз синоптиков

Так, в Москве, по прогнозу синоптиков, в июне-2020 ожидается вполне комфортная погода. В частности, в период с 1 по 9 июня в ночные часы воздух станет прогреваться до плюс 14-17, в светлое время суток – до плюс 18-20. При этом солнечные дни будут сменяться пасмурными, возможны осадки, местами сильные.

Во второй декаде месяца станет ещё теплее – синоптики обещают даже после полуночи плюс 19-21. Днём же под влиянием влажного атмосферного фронта, который предположительно придёт в столичный регион из Атлантики, столбики термометров поднимутся до плюс 21-23. Испортить настроение могут дожди и даже грозы, а также сильный ветер – по прогнозу метеорологов эти природные явления ожидается в основном ближе к вечеру и в ночные часы.

В 20-х числах июня дожди прекратятся, солнечных дней станет значительно больше чем пасмурных, температурный фон стабилизируется на отметке 23-25 градусов выше нуля. Такая погода продержится в столичном регионе до конца месяца.

Прогноз погоды на июнь-2020 в СПб

Тепло, по прогнозу синоптиков, будет в июне и в Санкт-Петербурге. Здесь в начале первого месяца календарного лета-2020 ожидается плюс 14-15 ночью и до плюс 17 днём. Комфортную климатическую обстановку могут испортить всё те же осадки, которые в городе на Неве будут сопровождаться сильными порывами северо-западного ветра – до 13-15 метров в секунду.

Ближе к середине месяца температурный фон в СПб повысится – по прогнозу синоптиков средняя дневная температура в период с 12 по 20 июня составит плюс 18-19. Зато значительно увеличится количество осадков, которые будут выпадать почти в ежесуточном режиме. А вот в последней декаде месяца возможно похолодание, которое предположительно принесёт циклон из Балтики. Под его влиянием столбики термометров опустятся до плюс 15-17 днём и до 12-14 выше нуля, есть опасность мощного ветра с порывами до 17-19 метров в секунду.

Погода в июне-2020 на Кубани и Крыму

По прогнозу синоптиков, замечательная погода ожидается в июне-2020 в Краснодарском крае. Так, в столице Кубани – Краснодаре уже в начале июня воздух прогреется до плюс 24-25. Ещё жарче будет погода в Новороссийске, Сочи и Адлере. Здесь, по прогнозу синоптиков, столбики термометров в первой декаде июня-2020 поднимутся до плюс 26-29. Начиная со второй половины июня на всей территории региона наступит классическое кубанское лето – метеорологи обещают плюс 27-30 даже в тени, на солнце же воздух будет прогреваться до плюс 35.

Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, стабильно жаркая погода ожидается в июне и в Крыму. Так на ЮБК уже в самом начале первого календарного летнего месяца прогнозируется плюс 23-25. В частности, в Ялте в период с 1 по 7 июня воздух прогреется до плюс 24-26. В Саках, Гурзуфе и Евпатории ожидается плюс 26-29. Чуть прохладнее, но всё равно по-летнему тело будет в Симферополе и Керчи. Здесь ожидается плюс 22-24. И как обещают метеорологи, с каждым последующим днём на всей территории полуострова температурный фон будет повышаться и к конце июня местами составит выше плюс 30. Естественно не обойдётся без осадков, которые в некоторые дни будет сильными. На море возможен шторм.

Напомним, ранее сообщалось, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о том, что притормозить распространение в России смертельного коронавируса COVID-19 и даже полностью уничтожить его может сухая, жаркая погода, которая, по данным специалиста, установится на юге европейской части Русской равнины в начале июня, а на большей территории страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге в конце июня.

При этом Вильфанд не исключил, что в столице в некоторые дни мая и июня температурный фон будет составлять 25 градусов выше нуля.