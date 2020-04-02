Путин намерен выступить с новым обращением к россиянам

2 апреля в 16 00 ожидается новое обращение российского президента Владимира Путина к гражданам РФ, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Рабочий график главы государства включает еще одно обращение, которое президент запишет во второй половине дня», - сообщил Песков. Он подчеркнул, что время указано ориентировочно, ждать обращение «можно с этого часа».

В настоящее время Путин работает над текстом обращения, заявил Песков.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин обратился к россиянам с посланием, в котором объявил неделю с 30 марта по 3 апреля выходной. Позже в некоторых регионах данное время призвали провести в режиме самоизоляции для остановки распространения коронавируса.